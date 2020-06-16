Российский голкипер Загидулин продлил контракт с клубом НХЛ «Калгари»

Новое двустороннее соглашение с 24-летним вратарем рассчитано на один год.

Загидулин перешел в «Калгари» в 2019 году, подписав однолетний контракт новичка. Сезон-2019/20 он провел в фарм-клубе «Калгари» — «Стоктон Хит», отыграв в Американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей, отражая в среднем 89,8% бросков и пропуская 3,07 шайбы за игру. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Загидулин выступал за магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь».