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09:56 (мск), источник: ТАСС

Российский голкипер Загидулин продлил контракт с клубом НХЛ «Калгари»

ТАСС, 16 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» объявил о заключении нового контракта с российским голкипером Артемом Загидулиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Новое двустороннее соглашение с 24-летним вратарем рассчитано на один год.

Загидулин перешел в «Калгари» в 2019 году, подписав однолетний контракт новичка. Сезон-2019/20 он провел в фарм-клубе «Калгари» — «Стоктон Хит», отыграв в Американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей, отражая в среднем 89,8% бросков и пропуская 3,07 шайбы за игру. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Загидулин выступал за магнитогорский «Металлург» и пекинский «Куньлунь».

Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Дата возобновления сезона пока не определена.

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