Российский голкипер Загидулин продлил контракт с клубом НХЛ «Калгари»
ТАСС, 16 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» объявил о заключении нового контракта с российским голкипером Артемом Загидулиным. Об этом сообщает
ТАСС, 16 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» объявил о заключении нового контракта с российским голкипером Артемом Загидулиным. Об этом сообщает
Новое двустороннее соглашение с 24-летним вратарем рассчитано на один год.
Загидулин перешел в «Калгари» в 2019 году, подписав однолетний контракт новичка. Сезон-2019/20 он провел в
Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно