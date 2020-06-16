Суперголу русского форварда Малкина — 11 лет. Он бросил точно в девятку, находясь спиной к воротам «Каролины»

Розыгрыш Кубка Стэнли-2009 — лучший в карьере русского хоккеиста Евгения Малкина. 24 матча, 36 очков, серебряная чашка, звание MVP — комбо! Сложно выделить одну серию, в которой Джино 11 лет назад выступил особенно ярко, но если попробовать это сделать, то, скорее всего, выбор стоит остановить на противостоянии с «Каролиной» в финале Восточной конференции. Россиянин тащил на себе «Питтсбург» в первых трех матчах, после этого его партнерам оставалось только добить оказавшегося в нокдауне соперника.

Отдельное внимание — второй игре той серии. В ней Малкин был беспощаден к «Харрикейнз», оформив хет-трик. В середине первого периода Евгений забрал подбор под воротами Кэма Уорда, после того, как из-за них на пятак пытался вылезти Тайлер Кеннеди.

А в третьей двадцатиминутки русский форвард положил еще два гола, причем сделал это в самый нужный для «Пенс» момент. На табло горели цифры 4:4, когда Джино во второй раз за вечер был хорош на добивании — на этот раз после наброса от Криса Куница.

А еще через 3 с половиной минуты Малкин забросил главную шайбу матча и одну из самых красивых в том розыгрыше Кубка Стэнли. Вдвойне ценнее, что сделал он все самостоятельно. Выиграл вбрасывание в чужой зоне, проехался ща воротами Уорда, а затем упаковал шайбу в ближнюю девятку, находясь спиной к голкиперу «Каролины». Очень мощно!

После игры Малкиным восхищались даже соперники. Например, защитник «Харрикейнз» Деннис Сейденберг говорил он нем и его третьем голе исключительно в восторженных тонах.

«Не представляю, какой вратарь отбил бы этот бросок. Малкин — великий игрок, а на великих игроков иногда находит особое вдохновение, что и произошло с ним сегодня».

Ну, а сам Джино наслаждался тем фактом, что в серии против «Каролины» у него, что называется, поперло:

«Так бывает: пытаешься найти слабые стороны голкипера, а тебе это не удается. А вот в случае с Уордом все пока идет нормально. Значит, надо продолжать играть в том же стиле: активно идти на пятачок и добивать шайбу, когда есть отскоки. Вообще в серии с “Каролиной” я немного изменил свою игру, действую чуть по-другому. Видимо, поэтому шайба и находит путь в сетку».

Осталось добавить, что результативные броски с неудобной руки из положения «спиной к воротам» — одна из фишек Малкина. Аналогичным образом он забивал «Эдмонтону».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GHQbAhRgCTU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И соотечественнику Александру Георгиеву из «Рейнджерс». Суперфорварды умеют ставить суперголы на поток.