Легендарному голу Буре — 27 лет. Он забил после разворота на 180 градусов в игре против великого Гретцки

Из крутых, шедевральных, великих, легендарных голов Павла Буре можно склеить целый фильм и это будет совсем не короткометражка. Форвард, никогда не скрывавший, что на льду его больше всего привлекали заброшенные шайбы, умел исполнять свою главную хоккейную миссию красиво. В НХЛ Буре наколотил 437 голов, а мог, скорее всего, гораздо больше — помешали многочисленные травмы, сломавшие вторую половину карьеры Русской Ракеты. Зато очень серьезная часть «североамериканских» шайб Павла достойна того, чтоб рассказывать о каждой из них отдельно.

Сегодня Sport24 предлагает пересмотреть легендарный гол Буре из плей-офф-1993. Для Павла это был второй розыгрыш Кубка Стэнли — в первом его «Ванкувер» не без проблем смог пройти «Виннипег», а затем споткнулся об «Эдмонтон».

Весной 1993-го история повторялась — в стартовом раунде «Кэнакс» снова попали на «Джетс» и снова отправили их в отпуск. Следующим соперником канадского клуба стал «Лос-Анджелес» с величайшим Уэйном Гретцки.

Уже к тому моменту «Кингз» успели стать для Буре особенным клубом. Именно в их ворота он забросил свою первую шайбу в лучшей лиге мира. Тогда русский хоккеист перехватил шайбу после странного поперечного паса защитника Брайана Беннинга, выскочил на Келли Хруди в формате «1 в 0» и уверенно разобрался с канадским голкипером.

«Это была уникальная встреча, потому что я вышел против самого Уэйна Гретцки. Как считаю, это самый лучший игрок за всю историю хоккея. Было очень престижно находиться с ним на одном льду», — скажет после игры Русская Ракета.

Присутствие на льду «самого лучшего игрока за всю историю хоккея» не помешает Буре в дебютном сезоне положить еще один мощный голешник в ворота «Королей» — кажется, пытавшегося остановить его защитника Павел просто не заметил.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tWdzj90W4R0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К сожалению для Буре его кубковое противостояние с Гретцки пришлось на один из лучших плей-офф в жизни невероятного канадца. В розыгрыше Кубка Стэнли-1993 он набрал 40 очков, впервые в истории дотащил «Лос-Анджелес» для финала Кубка Стэнли и только там оступился на «Монреале». Именно Гретцки был главной звездой той кубковой весны, хотя «Конн Смайт Трофи» в итоге и достался вратарю «Канадиенс» Патрику Руа.

Как вы уже поняли, Гретцки и компания не дали Буре пройти дальше финала дивизиона, но россиянин все равно смог отметиться в той серии, забив ее самый красивый гол. Случился он в середине второй игры — «Ванкувер» проигрывал 2:4, когда чешский защитник Иржи Шлегр феноменальной передачей с линии собственных ворот отправил Павла на свидание с тем же Хруди. Неизвестно, какой финт задумывал исполнить русский нападающий, но в его планы вмешался защитник Марк Харди.

36-летний канадец трезво оценил свои шансы в забеге на скорость против Русской Ракеты и решил остановиться соперника клюшкой. Зацеп получился жестким, если бы Буре рухнул на лед — судьи наверняка назначили бы буллит. Но Павел решил доиграть эпизод до конца и использовал фол грязный прием Харди, чтобы сотворить шедевр. Не имея возможности нормально разобраться с Хруди, он исполнил перед ним «спинорамы» и бросал по воротам, когда оба игрока «Кингз» были уже отыграны. Такое хочется пересматривать снова и снова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vLTjfVm3RM0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Буре не помог «Ванкуверу» спасти вторую встречу, а ключевым стал пятый матч, в котором команды доигрались до второго овертайма, в котором больше повезло «Кингз». Еще через пару дней они добили «Кэнакс», впрочем, на отношение Русской Ракеты к Гретцки это никак не повлияло: