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15:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Дадонов, Ковальчук и Наместников вошли в список лучших свободных агентов по версии Score

Известный портал TheScore составил собственный рейтинг лучших свободных агентов.

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Источник: AP 2020

Речь идёт об игроках, которые станут свободными агентами перед следующим сезоном.

Первое место в списке занял форвард «Аризоны Койотс» Тэйлор Холл. В топ-3 также вошли нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман и Тайлер Тоффоли, представляющий «Ванкувер».

Четвёртую строчку занимает российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов, набравший в 69 матчах 62 (25+47) очка.

В списке лучших также оказались россияне Илья Ковальчук (6) и Владислав Наместников (7). Ковальчук начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», но в итоге оказался в «Вашингтон Кэпиталз». Наместников после выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс» перебрался в «Оттаву Сенаторз».

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