Дадонов, Ковальчук и Наместников вошли в список лучших свободных агентов по версии Score

Первое место в списке занял форвард «Аризоны Койотс» Тэйлор Холл. В топ-3 также вошли нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман и Тайлер Тоффоли, представляющий «Ванкувер».

В списке лучших также оказались россияне Илья Ковальчук (6) и Владислав Наместников (7). Ковальчук начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», но в итоге оказался в «Вашингтон Кэпиталз». Наместников после выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс» перебрался в «Оттаву Сенаторз».