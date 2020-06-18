Дадонов, Ковальчук и Наместников вошли в список лучших свободных агентов по версии Score
Известный портал TheScore составил собственный рейтинг лучших свободных агентов.
Известный портал TheScore составил собственный рейтинг лучших свободных агентов.
Речь идёт об игроках, которые станут свободными агентами перед следующим сезоном.
Первое место в списке занял форвард «Аризоны Койотс» Тэйлор Холл. В топ-3 также вошли нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман и Тайлер Тоффоли, представляющий «Ванкувер».
Четвёртую строчку занимает российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов, набравший в 69 матчах 62 (25+47) очка.
В списке лучших также оказались россияне Илья Ковальчук (6) и Владислав Наместников (7). Ковальчук начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», но в итоге оказался в «Вашингтон Кэпиталз». Наместников после выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс» перебрался в «Оттаву Сенаторз».