НХЛ назвала Макдэвида лучшим центральным нападающим, Малкин — шестой

Список лучших возглавил форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место в рейтинге занял капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, тройку лучших замкнул Натан Маккиннон, представляющий «Колорадо Эвеланш».

В список лучших центральных нападающих вошёл и российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Он занял шестое место.