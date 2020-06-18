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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ назвала Макдэвида лучшим центральным нападающим, Малкин — шестой

Перед возобновлением сезона Национальная хоккейная лига назвала лучших нападающих.

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Источник: AP 2020

Список лучших возглавил форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место в рейтинге занял капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, тройку лучших замкнул Натан Маккиннон, представляющий «Колорадо Эвеланш».

В список лучших центральных нападающих вошёл и российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Он занял шестое место.

Кроме перечисленных игроков НХЛ включила в рейтинг Патриса Бержерона, Леона Драйзайтля, Остона Мэттьюса, Стивена Стэмкоса, Райана О’Райлли, Джона Тавареса, Марка Шайфли, Никласа Бекстрёма, Александра Баркова, Шона Кутюрье, Мику Зибанеджада и Джонатана Тэйвза.

Малкин в текущем сезоне в 55 матчах набрал 74 (25+49) очка.

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