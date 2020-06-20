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09:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Хоккеист «Торонто» Мэттьюс заразился коронавирусом

ТАСС, 20 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Остон Мэттьюс заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Toronto Sun.

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Источник: AP 2020

По информации источника, 22-летний Мэттьюс отправился на карантин. Самоизоляция форварда «Торонто» будет проходить в его доме в Аризоне. Мэттьюс рассчитывает восстановиться до 10 июля, когда у команды начнутся тренировки. Отмечается, что тест на коронавирус вратаря «Торонто» Фредерика Андерсена, который последнее время находился в контакте с нападающим, дал отрицательный результат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. В составе команды нападающий провел 282 матча и набрал 285 (158 голов + 127 передач) очков в регулярных чемпионатах. В плей-офф на счету американского хоккеиста 20 встреч и 13 (10+3) баллов.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

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