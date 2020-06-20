СМИ: Хоккеист «Торонто» Мэттьюс заразился коронавирусом
ТАСС, 20 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Остон Мэттьюс заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Toronto Sun.
ТАСС, 20 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Остон Мэттьюс заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Toronto Sun.
По информации источника, 22-летний Мэттьюс отправился на карантин. Самоизоляция форварда «Торонто» будет проходить в его доме в Аризоне. Мэттьюс рассчитывает восстановиться до 10 июля, когда у команды начнутся тренировки. Отмечается, что тест на коронавирус вратаря «Торонто» Фредерика Андерсена, который последнее время находился в контакте с нападающим, дал отрицательный результат.
Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. В составе команды нападающий провел 282 матча и набрал 285 (158 голов + 127 передач) очков в регулярных чемпионатах. В
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