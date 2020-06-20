СМИ: Хоккеист «Торонто» Мэттьюс заразился коронавирусом

Источник: AP 2020

По информации источника, 22-летний Мэттьюс отправился на карантин. Самоизоляция форварда «Торонто» будет проходить в его доме в Аризоне. Мэттьюс рассчитывает восстановиться до 10 июля, когда у команды начнутся тренировки. Отмечается, что тест на коронавирус вратаря «Торонто» Фредерика Андерсена, который последнее время находился в контакте с нападающим, дал отрицательный результат.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2d5e09966a299c9f757" data-vnd="d2d5e09966a299c9f757" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2d5e09966a299c9f757" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. В составе команды нападающий провел 282 матча и набрал 285 (158 голов + 127 передач) очков в регулярных чемпионатах. В плей-офф на счету американского хоккеиста 20 встреч и 13 (10+3) баллов.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.