В НХЛ — катастрофа из-за коронавируса. Еще не начали играть, а уже болеют 11 игроков, включая суперзвезду Мэттьюса
Кошмарная пятница в лучшей лиге мира.
Кошмарная пятница в лучшей лиге мира.
Пятничный матч Российской
Параллельно с «избиением» ростовских школьников на стадионе «Фишт» максимально неприятные для хоккейных болельщиков новости стали прилетать
Дальше — больше. Практически тут же Toronto Sun заявил: нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сдал положительный тест на коронавирус. По данным источника, 22-летний форвард отправился на карантин в свой дом в Аризоне, надеясь выздороветь к 10 июля, когда у команды начнутся тренировки. Отмечается, что тест на коронавирус голкипера «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена, который большую часть перерыва в НХЛ находился в контакте с нападающим, дал отрицательный результат.
Вскоре генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа подтвердил информацию Маккензи и Фридмана:
«Нам стало известно, что три игрока и ряд сотрудников сдали положительный тест на COVID-19. Данные люди находятся на самоизоляции в соответствии с медицинскими протоколами. Заболевание протекает бессимптомно, за исключением нескольких случаев пониженной температуры. Те, кто был в контакте с этими лицами, поставлены в известность. После положительных тестов тренировочные центры клуба были немедленно закрыты, а все игроки и персонал были отправлены домой. Объекты будут временно закрыты, пока мы не сможем обеспечить безопасность».
А НХЛ зафиналила кошмарный вечер сообщением о том, что в положительные тесты сдали уже 11 игроков, информации о заболевших среди сотрудников клубов пока опубликовано не было:
«Поскольку клубам НХЛ было разрешено открыть свои тренировочные базы 8 июня, все игроки, посещающие эти объекты, прошли обязательное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день более 200 игроков прошли многократное тестирование. В общей сложности 11 из этих игроков показали положительный результат. Все игроки с положительными тестами были самоизолированы и следуют специальным протоколам. НХЛ будет еженедельно предоставлять обновленную информацию о количестве тестов, проведенных для игроков, и о их результатах. Лига не будет предоставлять информацию о личности игроков или их клубов».
Беттмэн будет противостоять коронавирусу до конца — в этом сомнений нет. Слишком много (прежде всего, денег) стоит на кону, просто так проигрывать эту войну он не станет. Но не надо забывать, что проблемы с доигровкой чемпионата-19/20 были еще до появления положительных тестов у хоккеистов. Одни игроки хотели гарантий собственности безопасности, другие требовали от лиги честного решения всех финансовых вопросов (обычно хоккеисты не получают деньги за
Всем нам хочет скорейшего возвращения хоккея. Каждому из нас еще несколько месяцев без любимой игры кажутся кошмаром. Но настоящий кошмар случится, если число заболевших среди хоккеистов, сотрудников клуба, членов их семей продолжит расти. Допустить такого развития событий нельзя, даже если для этого придется до 2021 года оставить Кубок Стэнли без нового обладателя.
Артём Гаев