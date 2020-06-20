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10:20 (мск), источник: Sport24

В НХЛ — катастрофа из-за коронавируса. Еще не начали играть, а уже болеют 11 игроков, включая суперзвезду Мэттьюса

Кошмарная пятница в лучшей лиге мира.

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Источник: AP 2020

Пятничный матч Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом», в котором против основного состава первого клуба вышли совсем еще юные воспитанники второго, многие назвали самой необычной игрой в истории РПЛ. С необычностью можно поспорить, а вот с тем фактом, что она была самой кошмарной — вряд ли. Дело совсем не в счете 10:1, а в том, что пандемия коронавируса, которая, судя по принимаемым в стране мерам и планируемым общероссийским мероприятиям, должна была отступить, продолжает лютовать и теперь, как минимум на 2 недели, оставила нас без целой футбольной команды. Можно долго рассуждать о том, насколько спокойно проходит болезнь у заразившихся игроков «Ростова», но сути дела это не поменяет.

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Параллельно с «избиением» ростовских школьников на стадионе «Фишт» максимально неприятные для хоккейных болельщиков новости стали прилетать из-за Северной Америки, где в последние недели шли подготовительные работы к возобновлению сезона НХЛ. Для начала совместным инсайдом бомбанули Боб Маккензи и Эллиотт Фридман. Первый сообщил, что у нескольких хоккеистов и двух работников одного из клубов был выявлен коронавирус. Второй добавил — речь идет о «Тампе», клуб временно закрыл тренировочную базу.

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Дальше — больше. Практически тут же Toronto Sun заявил: нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сдал положительный тест на коронавирус. По данным источника, 22-летний форвард отправился на карантин в свой дом в Аризоне, надеясь выздороветь к 10 июля, когда у команды начнутся тренировки. Отмечается, что тест на коронавирус голкипера «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена, который большую часть перерыва в НХЛ находился в контакте с нападающим, дал отрицательный результат.

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Вскоре генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа подтвердил информацию Маккензи и Фридмана:

«Нам стало известно, что три игрока и ряд сотрудников сдали положительный тест на COVID-19. Данные люди находятся на самоизоляции в соответствии с медицинскими протоколами. Заболевание протекает бессимптомно, за исключением нескольких случаев пониженной температуры. Те, кто был в контакте с этими лицами, поставлены в известность. После положительных тестов тренировочные центры клуба были немедленно закрыты, а все игроки и персонал были отправлены домой. Объекты будут временно закрыты, пока мы не сможем обеспечить безопасность».

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А НХЛ зафиналила кошмарный вечер сообщением о том, что в положительные тесты сдали уже 11 игроков, информации о заболевших среди сотрудников клубов пока опубликовано не было:

«Поскольку клубам НХЛ было разрешено открыть свои тренировочные базы 8 июня, все игроки, посещающие эти объекты, прошли обязательное тестирование на COVID-19. На сегодняшний день более 200 игроков прошли многократное тестирование. В общей сложности 11 из этих игроков показали положительный результат. Все игроки с положительными тестами были самоизолированы и следуют специальным протоколам. НХЛ будет еженедельно предоставлять обновленную информацию о количестве тестов, проведенных для игроков, и о их результатах. Лига не будет предоставлять информацию о личности игроков или их клубов».

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Кто-то скажет: «Не произошло ничего страшного. До планируемой даты открытия тренировочных лагерей — почти три недели, заболевшие сейчас смогут вылечиться и начать подготовку к сезону». Все так, но где гарантия, что с каждым следующим тестированием не будут появляться новые зараженные. На данный момент игроки не изолированы (это случится только в августе), в той же Тампе новая вспышка Covid-19, а значит грустные для Гэри Беттмэна и всех нас новости почти наверняка будут появляться каждую неделю день. Если пандемия продолжит атаковать игроков и после открытия тренинг-кэмпов, то на карантин придется отправлять целые команды (пример футбольного «Ростова» перед глазами) — кажется, в такой ситуации рестарт сезона будет просто невозможен.

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Беттмэн будет противостоять коронавирусу до конца — в этом сомнений нет. Слишком много (прежде всего, денег) стоит на кону, просто так проигрывать эту войну он не станет. Но не надо забывать, что проблемы с доигровкой чемпионата-19/20 были еще до появления положительных тестов у хоккеистов. Одни игроки хотели гарантий собственности безопасности, другие требовали от лиги честного решения всех финансовых вопросов (обычно хоккеисты не получают деньги за плей-офф, но в условиях пандемии не все согласны с таким раскладом). Разобраться с этими трудностями можно, но в ситуации, когда клубы здесь и сейчас становятся жертвами пандемии, сделать это будет очень непросто. В конце концов сами игроки, опасаясь за здоровье самих себя т близких, могут отказаться от выступления в плей-офф.

Всем нам хочет скорейшего возвращения хоккея. Каждому из нас еще несколько месяцев без любимой игры кажутся кошмаром. Но настоящий кошмар случится, если число заболевших среди хоккеистов, сотрудников клуба, членов их семей продолжит расти. Допустить такого развития событий нельзя, даже если для этого придется до 2021 года оставить Кубок Стэнли без нового обладателя.

Артём Гаев

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Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
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