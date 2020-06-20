Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» считает Панарина фаворитом в борьбе за «Харт Трофи»

Источник: AP 2020

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Панарин в текущем сезоне, регулярный чемпионат которого был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

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«Он должен быть среди лучших [в борьбе за трофей]. У него был невероятный сезон в команде, которая ищет себя и движется вперед. Он делает всех вокруг себя лучше, каждую игру, каждую смену. Он креативен, очень талантлив», — отметил Дэвидсон.