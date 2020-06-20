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13:24 (мск), источник: ТАСС

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» считает Панарина фаворитом в борьбе за «Харт Трофи»

ТАСС, 20 июня. Президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон считает нападающего команды россиянина Артемия Панарина фаворитом в борьбе за «Харт Трофи». Комментарий Дэвидсона приводит телеканал Sportsnet.

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Источник: AP 2020
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В большом интервью РИА Новостям дочь экс-тренера сборной России Олега Знарка Алиса рассказала о своем романе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Панарин в текущем сезоне, регулярный чемпионат которого был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

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«Он должен быть среди лучших [в борьбе за трофей]. У него был невероятный сезон в команде, которая ищет себя и движется вперед. Он делает всех вокруг себя лучше, каждую игру, каждую смену. Он креативен, очень талантлив», — отметил Дэвидсон.

Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом из «Коламбуса», став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, а его зарплата составила около $11,5 млн в год. В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч, в котором набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо «Коламбуса» и «Рейнджерс», в НХЛ россиянин выступал за «Чикаго». В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).

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