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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адвокат Зайцева: Надеюсь, заседание суда снова переносить не будут

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Александр Рогулев. Виктория Данильченко, адвокат защитника клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, заявила РИА Новости, что надеется на рассмотрение в Мосгорсуде апелляции по делу об определении места жительства детей хоккеиста 23 июня без дополнительных переносов.

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Источник: AP 2020

Три предыдущих слушания апелляции переносились. В пресс-службе МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко» поясняли, что инициатором двух последних переносов была бывшая супруга Зайцева Маргарита Готовцева, которая сначала ссылалась на режим самоизоляции в Москве, а после — на смену своих представителей.

«Мы надеемся, что заседание действительно состоится 23 июня, и новых переносов не будет. Хотела бы резко опровергнуть ложную информацию о том, что Никита прилетел в Россию специально на заседание Мосгорсуда. Это не так: Никита Зайцев уже около четырех месяцев находится в России, и все свое свободное время проводит с дочками. Странно слышать подобные разговоры, учитывая, что границы закрыты», — заявила Данильченко корреспонденту РИА Новости.

Кунцевский суд в конце декабря определил место жительства двух несовершеннолетних детей с Готовцевой. Зайцев обжаловал это решение, апелляцию должны были рассмотреть еще 9 апреля, но заседание трижды переносили. Сейчас дочери проживают с отцом в доме его родителей в Москве.

Ранее СМИ сообщали, что Готовцева подала заявление в полицию о похищении детей, подозревая в причастности родственников бывшего мужа. Спустя некоторое время Зайцев заявил, что «забрал дочерей, потому что боялся за них».

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