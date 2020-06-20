Адвокат Зайцева: Надеюсь, заседание суда снова переносить не будут

Источник: AP 2020

Три предыдущих слушания апелляции переносились. В пресс-службе МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко» поясняли, что инициатором двух последних переносов была бывшая супруга Зайцева Маргарита Готовцева, которая сначала ссылалась на режим самоизоляции в Москве, а после — на смену своих представителей.

«Мы надеемся, что заседание действительно состоится 23 июня, и новых переносов не будет. Хотела бы резко опровергнуть ложную информацию о том, что Никита прилетел в Россию специально на заседание Мосгорсуда. Это не так: Никита Зайцев уже около четырех месяцев находится в России, и все свое свободное время проводит с дочками. Странно слышать подобные разговоры, учитывая, что границы закрыты», — заявила Данильченко корреспонденту РИА Новости.

Кунцевский суд в конце декабря определил место жительства двух несовершеннолетних детей с Готовцевой. Зайцев обжаловал это решение, апелляцию должны были рассмотреть еще 9 апреля, но заседание трижды переносили. Сейчас дочери проживают с отцом в доме его родителей в Москве.