Источник: Кубок Стэнли стартует 30 июля
Журналист The York Post Ларри Брукс сообщил в Twitter, что розыгрыш Кубка Стэнли начнется 30 июля.
Журналист The York Post Ларри Брукс сообщил в Twitter, что розыгрыш Кубка Стэнли начнется 30 июля.
На собрании генеральных менеджеров стало известно, что тренировочный лагерь продлится две недели. До старта турнира команды проведут по одной товарищеской игре.
Старт квалификационного раунда Кубка Стэнли намечен на 30 июля. Как ранее стало известно, в турнире примут участие 24 команды.