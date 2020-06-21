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00:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Кубок Стэнли стартует 30 июля

Журналист The York Post Ларри Брукс сообщил в Twitter, что розыгрыш Кубка Стэнли начнется 30 июля.

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Источник: Спорт-Экспресс

На собрании генеральных менеджеров стало известно, что тренировочный лагерь продлится две недели. До старта турнира команды проведут по одной товарищеской игре.

Старт квалификационного раунда Кубка Стэнли намечен на 30 июля. Как ранее стало известно, в турнире примут участие 24 команды.

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