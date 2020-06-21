СМИ: НХЛ сократила количество городов для завершения сезона до шести вариантов

Источник: AP 2020

По его информации, в список входят три канадских города, при этом шансы Ванкувера и Эдмонтона на проведение турнира выше, чем у Торонто. Также в списке присутствует американский Лас-Вегас.

Окончательное решение по двум городам-хозяевам будет принято к концу следующей недели. Ожидается, что один из городов будет канадским.

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Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. Изначально на право принять игры претендовали Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.