Уроженец Казахстана вошел в список лучших свободных агентов НХЛ среди вратарей

Источник: NHL.com

В нем Худобин расположился на пятом месте. Лидирует швед Робин Ленер из «Вегаса», вторым идет соотечественник Якоб Маркстрем («Ванкувер»), а третья и четвертая позиция отданы канадцам Брэйдену Холтби («Вашингтон») и Кори Кроуфорду («Чикаго») соответственно.

В текущем сезоне Худобин провел за «Даллас» 30 матчей. В среднем за игру он пропускает 2,22 шайбы и отражает 93 процентов бросков. Зарплата вратаря, который выступает за «Звезд» с 2018 года, составляет 2,5 миллиона долларов за сезон.

33-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова он переехал в школу магнитогорского «Металлурга», в главной команде которого дебютировал в сезоне 2004/05. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала «Миннесота».