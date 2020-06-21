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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

Уроженец Казахстана вошел в список лучших свободных агентов НХЛ среди вратарей

Родившийся в Усть-Каменогорске россиянин Антон Худобин вошел в рейтинг лучших свободных агентов среди вратарей перед следующим сезоном Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который составил TheScore.

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Источник: NHL.com

В нем Худобин расположился на пятом месте. Лидирует швед Робин Ленер из «Вегаса», вторым идет соотечественник Якоб Маркстрем («Ванкувер»), а третья и четвертая позиция отданы канадцам Брэйдену Холтби («Вашингтон») и Кори Кроуфорду («Чикаго») соответственно.

В текущем сезоне Худобин провел за «Даллас» 30 матчей. В среднем за игру он пропускает 2,22 шайбы и отражает 93 процентов бросков. Зарплата вратаря, который выступает за «Звезд» с 2018 года, составляет 2,5 миллиона долларов за сезон.

33-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова он переехал в школу магнитогорского «Металлурга», в главной команде которого дебютировал в сезоне 2004/05. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала «Миннесота».

В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до «Далласа» он выступал за «Бостон», «Миннесоту», «Бостон», «Каролину» и «Анахайм». За девять сезонов в сильнейшей лиге мира Худобин провел 218 матчей.

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