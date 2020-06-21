Уроженец Казахстана вошел в список лучших свободных агентов НХЛ среди вратарей
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В нем Худобин расположился на пятом месте. Лидирует швед Робин Ленер из «Вегаса», вторым идет соотечественник Якоб Маркстрем («Ванкувер»), а третья и четвертая позиция отданы канадцам Брэйдену Холтби («Вашингтон») и Кори Кроуфорду («Чикаго») соответственно.
В текущем сезоне Худобин провел за «Даллас» 30 матчей. В среднем за игру он пропускает 2,22 шайбы и отражает 93 процентов бросков. Зарплата вратаря, который выступает за «Звезд» с 2018 года, составляет 2,5 миллиона долларов за сезон.
33-летний Худобин родился в
В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до «Далласа» он выступал за «Бостон», «Миннесоту», «Бостон», «Каролину» и «Анахайм». За девять сезонов в сильнейшей лиге мира Худобин провел 218 матчей.