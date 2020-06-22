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18:45 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Рейнджерс» Панарин вошел в тройку претендентов на «Харт Трофи» по версии NBC

ТАСС, 22 июня. Журналист телеканала NBC Sports и бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кит Джонс включил россиянина Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в тройку фаворитов в борьбе за «Харт Трофи». Об этом сообщается на странице телеканала в Twitter.

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Источник: AP 2020

«Харт Трофи» вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды. Помимо россиянина в тройку вошли лучший бомбардир досрочно завершенного регулярного чемпионата Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Натан Маккиннон («Колорадо»).

Ранее Панарина назвал фаворитом за «Харт Трофи» президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон.

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Панарин в текущем сезоне провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. Россиянин разделил третье место в списке бомбардиров с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

Панарин перешел в клуб из Нью-Йорка летом из «Коламбуса», став самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге, его зарплата составила около $11,5 млн в год. В общей сложности в НХЛ Панарин провел 391 матч, в котором набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач). Помимо «Коламбуса» и «Рейнджерс», в НХЛ россиянин выступал за «Чикаго». В составе сборной России Панарин стал серебряным призером чемпионата мира (2015), а также дважды выиграл бронзовые награды мировых первенств (2016, 2017).

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