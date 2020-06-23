Тарасенко провел первую тренировку на льду после полученной в октябре травмы

Источник: Спорт-Экспресс

Он получил повреждение в октябре прошлого года.

— Приятно иметь возможность выйти на лед, — цитирует Тарасенко официальный сайт клуба. — У меня появилось дополнительное время для восстановления и тренировок, чтобы сделать плечо более сильным. Все хорошо.

Вы начинаете с основ, выполняете упражнения. Я думаю, что это произойдет довольно быстро. Вы работаете над основами и переходите на более сложный уровень. Надеюсь, когда лагерь откроется, все будут готовы. И будем играть, чтобы снова выиграть.

На чемпионате мира, в котором мы играли несколько лет назад, было немного странно начинать сразу с игр на высоком уровне. Собираюсь провести тренировочный сбор раньше, думаю, что все будут готовы. Это плей-офф, нет времени, чтобы найти свою игру. Вы должны быть готовы. Когда вы выигрываете Кубок Стэнли, вы просто не хотите больше его терять.

В 10 матчах регулярного чемпионата у Тарасенко 10 (3+7) очков.