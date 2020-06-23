Каспарайтис передал в коллекцию Овечкина памятную клюшку

«Я пытался эту клюшку продать, но хороший друг попросил, чтобы я ее подарил в его музей. Я ее дарю Саше Овечкину», — сказал Каспарайтис.
Этой клюшкой в 2001 году Каспарайтис, выступавший за «Питтсбург», поразил в овертайме ворота «Баффало» в седьмом матче серии плей-офф и вывел свою команду в полуфинал Кубка Стэнли. Всего на счету защитника 863 матча в НХЛ, в которых он набрал 163 (27 голов + 136 передач) очка.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).
За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» Овечкин выиграл Кубок Стэнли.