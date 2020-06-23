Коннор Макдэвид побил еще один рекорд. Его карточку продали за 136 тысяч долларов, дороже в хоккее еще не было

Источник: AP 2020

Что такое 136 тысяч долларов? Это больше половины годовой зарплаты лучшего бомбардира АХЛ Сэма Анаса (235 тысяч). Это больше, чем зарабатывает губернатор такого крупного американского штата, как Флорида (130 тысяч в год). А еще это цена самой дорогой хоккейной карточки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7e083a8a26f2a9831a7a" data-vnd="7e083a8a26f2a9831a7a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7e083a8a26f2a9831a7a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Карточку Коннора Макдэвида выставили на торги 17 мая за 2 500 долларов, к 28 мая ее цена выросла до 53 000, а к 17 июня превысила 93 000. В итоге ее продали за 135 811 долларов и 20 центов. Откуда такой ажиотаж? Дело в том, что карточка была подписана игроком, к ней прилагался кусочек игрового джерси, а еще ее серийный номер 97 — под таким как раз играет Макдэвид. Так бывает, когда внешне непримечательная монетка резко растет в стоимости из-за расположения вензеля монетного двора — просто потому что оно редкое.

Хозяин карточки — плотник Джон, имя которого не раскрывается. «У меня, на самом деле, нет эмоциональной привязанности к спорту. Я недавно вышел на пенсию после 30 лет работы плотником. Раньше я никогда не собирал карточки. Мой друг в прошлом году познакомил меня с этим занятием, и я увлекся», — рассказывал Джон ESPN.

Коллекционер заплатил примерно 150 долларов, чтобы попасть в лотерею: в ней участвовали тридцать пайщиков, которые делились на блоки случайных команд, а уже в этих блоках получали порядковый номер, который и определял последнюю цифру выигранной карточки. Джону дважды повезло — он получил счастливую во всех смыслах семерку в блоке «Эдмонтона».

Если вычесть 20 процентов, которые аукционный дом забирает себе, а также 150 долларов, потраченных на лотерейный билет, и еще 6 тысяч, потраченных на другие карточки, плотник Джон все равно остается с примерно 100 тысячами чистой прибыли. Это событие он называет «даром небес, особенно в нынешние тяжелые времена».

Это самая дорогая карточка в истории хоккея, которая, впрочем, сильно уступает карточкам из других видов спорта. В американском футболе рекордный лот — карточка Джимми Брауна, проданная за 358 тысяч. В баскетболе — карточка Лью Элсиндора, которая стоит полмиллиона. А впереди всех бейсбол, с которого и началась эта коллекционная традиция: карточка с изображением Хонуса Вагнера от 1910 (!) года стоит 3,1 млн долларов — чуть больше трех энхаэловских контрактов новичка.