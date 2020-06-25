Российский хоккеист признался, что не верит в коронавирус

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса в марте, возобновление турнира ожидается в конце июля. При этом регулярный чемпионат не будет доигран, соревнования возобновятся в стадии плей-офф, в которой будут участвовать 24 команды, а не 16, как обычно.

«Честно говоря, до сих пор не верю в коронавирус, но у меня есть пара знакомых, которые заболели. Один парень из Минска, чувствует себя нормально, лежит, отдыхает. Говорит, что состояние нормальное, просто нос заложен. Но на меры предосторожности мы с семьей не наплевали, все равно остерегались вируса», — рассказал Замула в интервью Sport24.