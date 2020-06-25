Российский хоккеист признался, что не верит в коронавирус
Российский хоккеист Егор Замула, выступающий в системе «Филадельфии», сообщил, что не верит в существование коронавируса.
Российский хоккеист Егор Замула, выступающий в системе «Филадельфии», сообщил, что не верит в существование коронавируса.
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«Честно говоря, до сих пор не верю в коронавирус, но у меня есть пара знакомых, которые заболели. Один парень из Минска, чувствует себя нормально, лежит, отдыхает. Говорит, что состояние нормальное, просто нос заложен. Но на меры предосторожности мы с семьей не наплевали, все равно остерегались вируса», — рассказал Замула в интервью Sport24.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 482 тысяч человек скончались.