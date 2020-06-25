НХЛ поставила Овечкина на третье место в рейтинге первых номеров драфта с 1980 года

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

Первое место занял завершивший карьеру канадский нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье. 12 журналистов НХЛ единогласно отдали форварду первое место, по итогам голосования он набрал 192 балла. Вторым стал еще один канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (180 баллов), Овечкин набрал 165 баллов. Далее в рейтинге идут Коннор Макдевид (149), Патрик Кейн (145), Майк Модано (102), Дэйл Хаверчук (100), Эрик Линдрос (99), Джо Торнтон (93), Матс Сундин (77), Марк-Андре Флери (65), Стивен Стэмкос (61), Натан Маккиннон (60), Остон Мэттьюс (34), Пьер Тарджон (32), Венсан Лекавалье (28). Илья Ковальчук набрал 24 балла и не сумел войти в топ-16.

Под первым номером на драфтах НХЛ, помимо Овечкина и Ковальчука, за все время из россиян был выбран только Наиль Якупов (2012, «Эдмонтон»), перешедший в текущее межсезонье в хабаровский «Амур».

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/20d8eba3-c501-4bcc-b505-47d2e491e3db?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Интервью Овечкина: детство, первая зарплата, завершение карьеры, политика и Коби Брайант Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).