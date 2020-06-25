Панарин сделал заявление по плану НХЛ о возобновлении сезона

— Я очень жду плей-офф за «Рейнджерс», — написал Панарин. — У меня есть опасения не только за здоровье игроков и их семей, но и о долгосрочном процветании НХЛ. В течение почти двух десятилетий игроки защищали доходы владельцев путем условного уменьшения зарплаты, в том числе на протяжении всего кризиса из-за пандемии, даже несмотря на то, что капитал владельцев продолжает расти в геометрической прогрессии. Пришло время исправить ситуацию с эскроу.