Ванкувер не будет принимать заключительные игры сезона НХЛ
ОТТАВА, 26 июня. /ТАСС/. Канадский Ванкувер (провинция Британская Колумбия) не будет принимать игры оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в четверг сообщила
ОТТАВА, 26 июня. /ТАСС/. Канадский Ванкувер (провинция Британская Колумбия) не будет принимать игры оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в четверг сообщила
«Мы с самого ставили себе цель помочь НХЛ вернуть хоккей на ледовые площадки, если это будет в наших силах. Однако Ванкувер не примет заключительные матчи сезона. При этом мы все с нетерпением ждем возобновления хоккейных игр», — заявил главный операционный директор «Ванкувера» Трент Кэрролл.
Функционер также поблагодарил власти канадской провинции Британская Колумбия и руководство НХЛ за сотрудничество, но не указал причины, по которым город не сможет провести оставшиеся встречи сезона. При этом Кэрролл сообщил, что в ближайшие недели хоккеисты «Ванкувера» смогут начать тренировки на домашней арене клуба.
Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок
Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. Изначально на право принять игры претендовали Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон,