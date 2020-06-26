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10:06 (мск), источник: ТАСС

Ванкувер не будет принимать заключительные игры сезона НХЛ

ОТТАВА, 26 июня. /ТАСС/. Канадский Ванкувер (провинция Британская Колумбия) не будет принимать игры оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба местного клуба.

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Источник: AP 2020

«Мы с самого ставили себе цель помочь НХЛ вернуть хоккей на ледовые площадки, если это будет в наших силах. Однако Ванкувер не примет заключительные матчи сезона. При этом мы все с нетерпением ждем возобновления хоккейных игр», — заявил главный операционный директор «Ванкувера» Трент Кэрролл.

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Функционер также поблагодарил власти канадской провинции Британская Колумбия и руководство НХЛ за сотрудничество, но не указал причины, по которым город не сможет провести оставшиеся встречи сезона. При этом Кэрролл сообщил, что в ближайшие недели хоккеисты «Ванкувера» смогут начать тренировки на домашней арене клуба.

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Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. Изначально на право принять игры претендовали Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

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