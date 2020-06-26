Ванкувер не будет принимать заключительные игры сезона НХЛ

Источник: AP 2020

«Мы с самого ставили себе цель помочь НХЛ вернуть хоккей на ледовые площадки, если это будет в наших силах. Однако Ванкувер не примет заключительные матчи сезона. При этом мы все с нетерпением ждем возобновления хоккейных игр», — заявил главный операционный директор «Ванкувера» Трент Кэрролл.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7245d6cdd69adbc79a4" data-vnd="f7245d6cdd69adbc79a4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7245d6cdd69adbc79a4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Функционер также поблагодарил власти канадской провинции Британская Колумбия и руководство НХЛ за сотрудничество, но не указал причины, по которым город не сможет провести оставшиеся встречи сезона. При этом Кэрролл сообщил, что в ближайшие недели хоккеисты «Ванкувера» смогут начать тренировки на домашней арене клуба.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.