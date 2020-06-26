Где вы, Макдэвиды и Кросби? Панарин рубится с НХЛ за деньги, а остальные звезды струсили
Обозреватель «СЭ» — о главной теме дня в хоккее.
Обозреватель «СЭ» — о главной теме дня в хоккее.
Говорят, для многих солидных людей, имеющих непосредственное отношение к НХЛ, заявление российского лидера «Рейнджерс» в адрес НХЛ стало неожиданностью. Подобная «самодеятельность» за океаном давно не приветствуется, если ее укладывать строго в хоккейные рамки. Лучшим игрокам полагается быть скромными, воспитанными, говорить правильные и скучные вещи.
Не уверен, что данное поведение стоит копировать один в один. Суперзвезды НБА, например, готовы выступать, не стесняясь казаться недалекими. Главное — громко и с важным видом. Пусть их объектом внимание становятся чаще всего «вопросы расизма» и «потерявший берега» президент США Дональд Трамп. Сравнивать такие заявления, прекрасно укладывающуюся в политическую повестку, и разговоры о заплатах, наверное, не совсем корректно. Хотя баскетболист Кайри Ирвинг, который собирался обсуждать потенциальную забастовку, и про деньги не забыл.
От современных звезд НХЛ ничего, кроме обязательного конформизма, не услышишь. И это в цитадели мировой демократии, где вроде бы принято прислушиваться к разным мнениям. Неужели Кросби, Макдэвид, Кейн и Мэттьюс могут
Еще полтора десятка лет назад с игроками считались. Они вовсю рубились с владельцами за свою долю финансового пирога. Стояли насмерть. Пусть в итоге и проиграли. Попытка Панарина сейчас обратить внимание на важную проблему смотрится как отчаянная попытка одиночки. Мало того, что СМИ в Северной Америке на его заявление обратили подозрительно мало внимания — из топовых журналистов подробно высказался лишь Эллиотт Фридман. Из игроков его поддержал только возрастной американец Кеслер, который
Как тут не вспомнить ситуацию с участием НХЛ в Олимпиаде. Овечкин хотя бы на словах обозначил свою принципиальную позицию. Остальные за парой исключений типа защитника Власика как в рот воды набрали. Кажется, нынешнее поколение хоккейных звезд просто не готово идти на принцип и действует по старинному русскому методу «моя хата с края». Победить в чистом поле владельцев по всем статьям невозможно. Но если каждый раз идти на уступки, надеясь выиграть по мелочам, то в глобальных вопросах вас неизменно будут ставить на колени.