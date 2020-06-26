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19:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Где вы, Макдэвиды и Кросби? Панарин рубится с НХЛ за деньги, а остальные звезды струсили

Обозреватель «СЭ» — о главной теме дня в хоккее.

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Источник: AFP 2020

Говорят, для многих солидных людей, имеющих непосредственное отношение к НХЛ, заявление российского лидера «Рейнджерс» в адрес НХЛ стало неожиданностью. Подобная «самодеятельность» за океаном давно не приветствуется, если ее укладывать строго в хоккейные рамки. Лучшим игрокам полагается быть скромными, воспитанными, говорить правильные и скучные вещи.

Не уверен, что данное поведение стоит копировать один в один. Суперзвезды НБА, например, готовы выступать, не стесняясь казаться недалекими. Главное — громко и с важным видом. Пусть их объектом внимание становятся чаще всего «вопросы расизма» и «потерявший берега» президент США Дональд Трамп. Сравнивать такие заявления, прекрасно укладывающуюся в политическую повестку, и разговоры о заплатах, наверное, не совсем корректно. Хотя баскетболист Кайри Ирвинг, который собирался обсуждать потенциальную забастовку, и про деньги не забыл.

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От современных звезд НХЛ ничего, кроме обязательного конформизма, не услышишь. И это в цитадели мировой демократии, где вроде бы принято прислушиваться к разным мнениям. Неужели Кросби, Макдэвид, Кейн и Мэттьюс могут чего-то испугаться? Наоборот. Именно фигуры такого масштаба должны формировать новые тенденции, становиться лидерами мнений и тем самым продвигать свой вид спорта. Глядишь, и деньги туда будут идти активнее, и зрительский интерес подрастет. Пока же все, на что они способны в публичном пространстве — это перепост черных квадратов и применение хэштега о значении жизни темнокожих. Ни шагу в сторону от мейнстрима.

Еще полтора десятка лет назад с игроками считались. Они вовсю рубились с владельцами за свою долю финансового пирога. Стояли насмерть. Пусть в итоге и проиграли. Попытка Панарина сейчас обратить внимание на важную проблему смотрится как отчаянная попытка одиночки. Мало того, что СМИ в Северной Америке на его заявление обратили подозрительно мало внимания — из топовых журналистов подробно высказался лишь Эллиотт Фридман. Из игроков его поддержал только возрастной американец Кеслер, который из-за своих проблем со здоровьем одной ногой находится на пенсии. Удивительные трусость и равнодушие.

Как тут не вспомнить ситуацию с участием НХЛ в Олимпиаде. Овечкин хотя бы на словах обозначил свою принципиальную позицию. Остальные за парой исключений типа защитника Власика как в рот воды набрали. Кажется, нынешнее поколение хоккейных звезд просто не готово идти на принцип и действует по старинному русскому методу «моя хата с края». Победить в чистом поле владельцев по всем статьям невозможно. Но если каждый раз идти на уступки, надеясь выиграть по мелочам, то в глобальных вопросах вас неизменно будут ставить на колени.

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