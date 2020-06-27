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10:38 (мск), источник: ТАСС

Первый пик на драфте НХЛ получит один из выбывших в предварительном раунде плей-офф клубов

ТАСС, 27 июня. Обладателем первого пика на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) станет один из клубов, который завершит участие в розыгрыше плей-офф по итогам предварительного раунда. Первый этап лотереи драфта прошел в ночь на субботу.

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Источник: AP 2020

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

В предварительном раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 команд. Оставшиеся восемь клубов будут претендовать на первый пик драфта во втором раунде лотереи.

Первый этап прошел в ночь на субботу, определялись обладатели пиков с первого по восьмой. По его итогам стало известно, что первый пик получит один из клубов, выбывших в квалификации плей-офф. Этот клуб будет определен во втором раунде лотереи, который состоится перед началом плей-офф.

Далее пики получили уже завершившие сезон «Лос-Анджелес» (2), «Оттава» (3, вместо «Сан-Хосе»), «Детройт» (4), «Оттава» (5), «Анахайм» (6), «Нью-Джерси» (7) и «Баффало» (8). Перед началом лотереи наибольшие шансы на первый пик были у «Детройта» (18,5%), который по итогам регулярного чемпионата стал худшей командой лиги. Второй этап пройдет между предварительным и первым раундами плей-офф.

Драфт НХЛ состоится после окончания розыгрыша Кубка Стэнли, его сроки пока не называются. Изначально он должен был состояться 26 и 27 июня в Монреале. Однако позже драфт перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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