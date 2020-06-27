Русский финн стал совладельцем европейского топ-клуба. Зачем Баркову акции «Таппары»

Нередко хоккеисты по окончании карьеры начинают заниматься бизнесом, открывать собственные спортивные школы и руководить клубами. Но вот Александр Барков пошел дальше и решил еще будучи игроком вложить деньги в хоккейную команду. На этой неделе русский финн стал совладельцем «Таппары». Теперь в портфеле 24-летнего форварда третий по величине пакет акций самой титулованной команды Финляндии. Сумма сделки не называется.

Барков — не единственный действующий игрок, которому принадлежат акции профессионального хоккейного клуба. Самый известный пример — Яромир Ягр. В 2011-м году его семья выкупила 70% акций «Кладно», до этого в 90-х президентом клуба был отец чешской звезды. В 2012-м году Яромир занял пост президента клуба, став главным (по сути, единственным) его спонсором. Последние два года 48-летний форвард не только владеет клубом, но и играет за него.

«Таппара» — родной клуб звезды «Флориды». С 1994-го года за эту команду выступал его отец Александр Барков-старший, а по завершении карьеры долгое время тренировал в системе клуба. Свои первые шаги в хоккее Барков-младший делал именно в этой команде. Он дебютировал во взрослом финском чемпионате в 16 лет. Отдав результативную передачу, он стал самым молодым игроком, который набирал очки в лиге. После трех успешных сезонов в Финляндии, Александр был выбран под вторым номером на драфте и уехал выступать за «Пантерз».

— «Таппара» у меня в крови. Это место, где мой отец провел лучшие годы своей карьеры. Моей мечтой в детстве было повторить его успех. Благодаря тренерам и сотрудникам «Таппары» я добился всего, что есть у меня сейчас, — рассказывает хоккеист.

Генеральный директор «Таппары» Мика Аро отметил значимость инвестиций Баркова. Дело в том, что клуб нуждался в финансовой поддержке перед запланированным на август 2021-го переездом на новую 13-тысячную арену, построенную для чемпионата мира.

— Это очень важный шаг в моей жизни и большая честь. Я стал владельцем команды, в которой рос. Понятно, что нужно намного больше денег, чтобы купить клуб НХЛ. Но это очень важный шаг для меня. Для меня это новое начинание. Буду учиться каждый день, — приводил слова Баркова официальный сайт НХЛ.

Хоккеист также заявил, что теперь сможет проводить летние сборы с финскими партнерами в «Таппаре». Александр подчеркнул, что хочет в дальнейшем погрузиться в дела клуба серьезно и в будущем планирует помогать команде не только финансово. Однако сейчас форвард целиком сконцентрирован на подготовке в рестарту сезона. Барков признался, что готов жить в изоляции сколько угодно времени, лишь бы был шанс побороться за Кубок Стэнли. «Если это поможет выиграть Кубок, то я с кровати буду вставать, только чтобы отправиться на тренировку или игру», — говорит игрок.