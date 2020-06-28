Бывший одноклубник Малкина рассказал, как россиянин шутит над новичками
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший хоккеист Тайлер Кеннеди рассказал, как Евгений Малкин подшучивал над своими новыми одноклубниками в «Питтсбурге».
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший хоккеист Тайлер Кеннеди рассказал, как Евгений Малкин подшучивал над своими новыми одноклубниками в «Питтсбурге».
Кеннеди выступал вместе с Малкиным в «Питтсбурге» с 2007 по 2013 год.
«Когда в команде появлялся новичок, то Малкин тут же хватал его клюшку и тренировался с ней. И он смотрелся просто отлично! Потом, уже в игре, он снова начинал играть своей привычной клюшкой. Все его спрашивали: “Женя, что ты делаешь?”. А он отвечал: “Как же здорово играть со своей отличной клюшкой, после того, как поиграл той”», — рассказал Кеннеди в интервью Sportsnet.
Малкин в сезоне-2019/20 набрал 74 очка (25 голов и 49 результативных передач) в 55 матчах регулярного чемпионата.