Бывший одноклубник Малкина рассказал, как россиянин шутит над новичками

«Когда в команде появлялся новичок, то Малкин тут же хватал его клюшку и тренировался с ней. И он смотрелся просто отлично! Потом, уже в игре, он снова начинал играть своей привычной клюшкой. Все его спрашивали: “Женя, что ты делаешь?”. А он отвечал: “Как же здорово играть со своей отличной клюшкой, после того, как поиграл той”», — рассказал Кеннеди в интервью Sportsnet.