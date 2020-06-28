Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший одноклубник Малкина рассказал, как россиянин шутит над новичками

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший хоккеист Тайлер Кеннеди рассказал, как Евгений Малкин подшучивал над своими новыми одноклубниками в «Питтсбурге».

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Кеннеди выступал вместе с Малкиным в «Питтсбурге» с 2007 по 2013 год.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда в команде появлялся новичок, то Малкин тут же хватал его клюшку и тренировался с ней. И он смотрелся просто отлично! Потом, уже в игре, он снова начинал играть своей привычной клюшкой. Все его спрашивали: “Женя, что ты делаешь?”. А он отвечал: “Как же здорово играть со своей отличной клюшкой, после того, как поиграл той”», — рассказал Кеннеди в интервью Sportsnet.

Малкин в сезоне-2019/20 набрал 74 очка (25 голов и 49 результативных передач) в 55 матчах регулярного чемпионата.

Читайте также
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Гончаренко вернулся в ЦСКА. Болельщики против
«Нужно было повременить с выдвижением». Зачем подставили Зайцеву
Капитан «Сельты» раскритиковал игру Смолова с «Барселоной»
Хабиб впечатлен: Порье устроил шоу года на UFC Vegas 4
СМИ: Турецкий клуб договорился о переходе с кипером «Краснодара»
Артур хочет остаться в «Ювентусе», не доигрывая сезон в «Барсе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь