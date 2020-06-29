«НХЛ повезло, что у неё есть Овечкин». Александр — лучшая хоккейная «восьмёрка» в истории

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

Национальная хоккейная лига назвала Александра Овечкина лучшим хоккеистом в истории, который когда-либо играл под 8-м номером. Капитан «Вашингтона» в голосовании журналистов официального сайта лиги получил 17 первых мест из 19 и заработал ещё одно признание.

«Люди готовы платить, чтобы посмотреть на Овечкина»

В качестве напоминания заокеанские репортёры привели статистику Овечкина: 706 голов в 1152 матчах, девять «Морис Ришар Трофи» в качестве лучшего снайпера лиги. Кроме того, у Александра есть уникальное достижение: он — единственный игрок, сумевший выиграть за карьеру «Колдера», «Харта», «Арта Росса», «Конна Смайта», «Теда Линдсея», «Мориса Ришара» и Кубок Стэнли. Если вы ещё не устали от перечисления заокеанских хоккейных имён, то стоит упомянуть, что в голосовании Александр обошёл таких звёзд, как Теэму Селянне, Кэм Нили, Дрю Даути, Марк Рекки и Игорь Ларионов.



«С тех пор как он появился в НХЛ, мне очень нравилось за ним наблюдать. Пять или шесть последних лет, включая сезон, когда “Вашингтон” выиграл Кубок Стэнли, за игрой Алекса очень приятно смотреть. Прекрасная игра в большинстве — он выглядит просто неутомимым. Он продолжает забивать через защитников, которые напрасно стараются сдержать его. Его бросок просто феноменален: казалось бы, все понимают, как надо против Овечкина играть, но никто не может этого сделать. Он находит уникальные способы забить. Он продолжает “взрываться” и, на мой взгляд, является лучшим игроком, который когда-либо играл под восьмым номером», — сказал аналитик NBC и бывший форвард «Кэпиталз» Кейт Джонс.

Голосование журналистов за лучшего 8 номера в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин — 53 балла (17 первых мест — 1 второе — 0 третьих),

2. Теэму Селянне — 30 (2−16−1),

3. Кэм Нили — 13 (0−1−11),

4. Дрю Даути (0−1−4),

5. Игорь Ларионов — 2 (0−0−2),

6. Марк Рекки — 1 (0−0−1).

Известный своей суровостью бывший генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк, ныне работающий на канадском телевидении, согласился с Джонсом и тоже выбрал Овечкина.

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(@wshcapsreport)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-25T21:00:43+00:00">25 Июн 2020 в 2:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если бы Кэм Нили сидел сейчас рядом, я бы не признался, что выбрал бы кого-то другого. Но так я согласен с Джонсом, лучший — это Алекс Овечкин. Он идёт по следу величайших рекордов, несмотря на локауты и паузу. И это парень, который потерял полтора года из-за разных неурядиц, у которого отняли 12 матчей в нынешнем сезоне! Он до сих пор охотится на рекорды, он физически силён. Для НХЛ такой парень — это большое благо, потому что он шоумен. Люди готовы платить, чтобы посмотреть на Овечкина», — заявил Бурк.



Единственным игроком в голосовании, кто смог получить первое место, был Теэму Селянне. В истории хоккея была масса классных игроков, кто выступал под номером 8, но полтора десятка сезонов Овечкина не имеют себе равных.

Овечкин готов к бою

Тем временем сам Овечкин приступил к занятиям на тренировочном катке клуба MedStar Capitals Iceplex. Александр присоединился к Евгению Кузнецову, Ларсу Эллеру, Брэйдену Холтби, Джону Карлсону и Гарнету Хэтэуэю, чтобы продолжить подготовку к тренировочному лагерю, старт которого по-прежнему намечен на 10 июля.