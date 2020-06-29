«НХЛ повезло, что у неё есть Овечкин». Александр — лучшая хоккейная «восьмёрка» в истории
Овечкин обошёл Селянне, Нили, Даути и даже нынешнего главного тренера молодёжной сборной России.
Овечкин обошёл Селянне, Нили, Даути и даже нынешнего главного тренера молодёжной сборной России.
Национальная хоккейная лига назвала Александра Овечкина лучшим хоккеистом в истории, который
В качестве напоминания заокеанские репортёры привели статистику Овечкина: 706 голов в 1152 матчах, девять «Морис Ришар Трофи» в качестве лучшего снайпера лиги. Кроме того, у Александра есть уникальное достижение: он — единственный игрок, сумевший выиграть за карьеру «Колдера», «Харта», «Арта Росса», «Конна Смайта», «Теда Линдсея», «Мориса Ришара» и Кубок Стэнли. Если вы ещё не устали от перечисления заокеанских хоккейных имён, то стоит упомянуть, что в голосовании Александр обошёл таких звёзд, как Теэму Селянне, Кэм Нили, Дрю Даути, Марк Рекки и Игорь Ларионов.
«С тех пор как он появился в НХЛ, мне очень нравилось за ним наблюдать. Пять или шесть последних лет, включая сезон, когда “Вашингтон” выиграл Кубок Стэнли, за игрой Алекса очень приятно смотреть. Прекрасная игра в большинстве — он выглядит просто неутомимым. Он продолжает забивать через защитников, которые напрасно стараются сдержать его. Его бросок просто феноменален: казалось бы, все понимают, как надо против Овечкина играть, но никто не может этого сделать. Он находит уникальные способы забить. Он продолжает “взрываться” и, на мой взгляд, является лучшим игроком, который
Голосование журналистов за лучшего 8 номера в истории НХЛ:
1. Александр Овечкин — 53 балла (17 первых мест — 1 второе — 0 третьих),
2. Теэму Селянне — 30 (2−16−1),
3. Кэм Нили — 13 (0−1−11),
4. Дрю Даути (0−1−4),
5. Игорь Ларионов — 2 (0−0−2),
6. Марк Рекки — 1 (0−0−1).
Известный своей суровостью бывший генменеджер клубов НХЛ Брайан Бурк, ныне работающий на канадском телевидении, согласился с Джонсом и тоже выбрал Овечкина.
«Если бы Кэм Нили сидел сейчас рядом, я бы не признался, что выбрал бы
Единственным игроком в голосовании, кто смог получить первое место, был Теэму Селянне. В истории хоккея была масса классных игроков, кто выступал под номером 8, но полтора десятка сезонов Овечкина не имеют себе равных.
Тем временем сам Овечкин приступил к занятиям на тренировочном катке клуба MedStar Capitals Iceplex. Александр присоединился к Евгению Кузнецову, Ларсу Эллеру, Брэйдену Холтби, Джону Карлсону и Гарнету Хэтэуэю, чтобы продолжить подготовку к тренировочному лагерю, старт которого
Значительную часть той паузы, которую вызвала пандемия коронавируса, Овечкин провёл у себя дома, а затем отправился в Майами, где у Александра родился второй ребёнок. Там же россиянин работал со своим тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко, иногда выходя на лёд в компании других российских хоккеистов.
«Овечкин взволнован возможностью продолжить сезон, у него хороший настрой. Ему нравятся наши шансы, хотя он знает, что всё будет очень непредсказуемо. НХЛ впервые переживает то, что мы видим. Но Александр в хорошем расположении духа, он готов и умственно, и физически. Думаю, что нам очень повезло, что Павел Бурлаченко оказался в Штатах и смог проводить с Александром много времени», — отметил главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.