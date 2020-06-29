Плей-офф НХЛ может превратиться в фарс. Команды будут сливать целые серии, чтобы получить вундеркинда Лафренье

Обычно в такой многоступенчатой процедуре как драфт НХЛ интересна только сама церемония. Скорее даже не вся, а первый раунд, где сосредоточены все будущие звезды мирового хоккея. Тесты, собеседования и драфт-лотерея важны для клубов, игроков и горстки хоккейных гиков, но мимо широкой общественности обычно проходят стороной. Но не в этот раз. Из-за пандемии коронавируса и сдвига сезона нынешняя лотерея получалась чуть ли не самой необычной за всю историю драфта.

Прежде всего, это драма «Детройта». Пришествие Стива Айзермана на пост генерального менеджера клуба должно было стать началом перестройки, которая вывела бы некогда великий клуб из затяжного пике. Бывший капитан «Ред Уингз» уже сделал из одной команды претендента на Кубок Стэнли. Для того, чтобы повторить трюк с «Тампа-Бэй» в Городе моторов Айзерману нужнf была самая малость — везение. И именно с этим у «Детройтом» возникли проблемы.

«Ред Уингз» не просто считались главными претендентами на первый номер драфта. Они были единственными, для которого Алексис Лафренье — не просто крутой молодой игрок и дополнение к сложившейся команде, а чуть ли не единственный шанс на спасение. В отличие от «Оттавы», где полно интересной молодежи, «Детройт» беден как на готовых исполнителей, так и на одаренных проспектов. А тех, что есть, вроде Евгения Свечникова, в Городе моторов замариновали до непотребного вида.

Как худшая команда не то что сезона, а последнего десятилетия в НХЛ, «Детройт» молился на Лафренье, но в результате драфт-лотереи получил только четвертый пик на предстоящей церемонии. Ниже «Красные крылья» не могли упасть даже теоретически. Другими словами, с ними случился худший сценарий из всех, что только можно было представить. Да, Айзерман все еще имеет шанс получить классного нападающего, будь то Лукас Рэймонд, Марко Росси или даже Куинтон Байфилд, но никто из них не тянет на человека, который здесь и сейчас даст болельщикам «Детройта» надежду на прежнее величие.

— Неважно, выбираем мы первыми или четвертыми, потому что считаем, что в любом случае получим хорошего игрока. Это главное. У нас четвертый выбор, а значит есть из кого выбирать. Нас радуют такие перспективы, потому что мы понимаем, что в нашей системе появится хоккеист с огромным потенциалом. Можно сейчас сидеть и жалеть себя. Но таков регламент. Он одинаков для всех. Мы получим замечательного хоккеиста, сделаем все, чтобы из него получился выдающийся игрок, — пытается оставаться оптимистом Айзерман.

Но помимо эпичного пролета «Детройта» мимо Лафренье, в котором многие обнаружили следы кармы, минувшая драфт-лотерея ознаменовалось кое-чем еще. Одно карантинное нововведение — квалификационный раунд — спровоцировал другое. Первый номер драфта достанется не кому-нибудь из беспросветных аутсайдеров, а команде, вылетевшей из «нулевого» раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Сам этот факт вызвал полярные мнения в Северной Америке.

— В лотерее должны были участвовать только те 7 команд, которые не попали в квалификацию. Дайте лучших игроков тем командам, которым больше всего необходима помощь. Я думаю, что такой результат — не что иное, как позор, — негодует Брайан Бурк, сам долго работавший генеральным менеджером в клубах НХЛ.

Спорить с Бурком достаточно трудно. Драфт, который служит выравниванию уровня лиги, таким образом утрачивает свою первоначальную миссию. Но и это еще не все. Столь соблазнительный актив как Лафренье может повлиять на ход стартующего в начале августа плей-офф. Где гарантия, что клубы не начнут сливать плей-ин так, как «Детройт» сливал целый сезон? Тем более, что чисто технически три матча проиграть проще, чем на протяжении полугода закапывать себя все глубже и глубже.

— Никто из нас сейчас не размышляет о праве первого выбора. Восемь неудачников задумаются об этом после поражения. А я хочу, чтобы наша команда произвела впечатление и надолго задержалась в плей-офф. Все думали, что право первого выбора достанется одной из команд, которые уже завершили сезон. Можно было мечтать о втором или третьем месте в очереди на драфте, но никто не думал, что можно стать в ней первым. В хоккей играют ради побед. Мы все хотим, чтобы «Эдмонтон» выстоял и победил. Или чтобы наша команда задержалась в плей-офф как можно дольше. К тому же только одна проигравшая команда получит право первого выбора. Остальные будут выбирать позже, — уверяет генеральный менеджер «Ойлерс» Кен Холланд.

Но Холланду легко так рассуждать. «Эдмонтон», однажды выбравший Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, получил франчайз-игроков на десятилетие вперед. Предшественники Кена методом проб и ошибок, сжигая высокие номера драфта, все-таки привели в команду суперзвезд. Теперь Холланду, чтобы привести «Ойлерз» к Кубку Стэнли, нужно проводить грамотную работу на рынке свободных агентов и искать усиление через обмены. О драфте пусть думают другие. Например, «Коламбус», который в прошлом межсезонье растерял всех лидеров. Выход «Блю Джекетс» в плей-офф — чудо, которое сотворил Джон Торторелла. А что, если дать ему в руки Лафренье? Два года с Панариным дали понять, что Тортс при виде исключительного таланта готов давать свободу.

— Это меня не интересует. Мы играем ради победы в Кубке Стэнли. Право первого выбора — вопрос, которым занимается руководство. Мы хотим усложнить им задачу. Не думаю, что кто-то из нас хочет играть ради первого выбора на драфте. Ни разу за всю мою карьеру я не мечтал, чтобы моя команда оказалась первой в очереди на драфте. Если сезон возобновится, будем играть только на победу. Лотерея завершилась неожиданно, но меня интересует только борьба за Кубок. Мы можем далеко зайти, принимая во внимание то, как сложился нынешний сезон для нашей команды, а также тот факт, что все наши травмированные вернулись в строй. В таких условиях может случиться всякое. Не так часто появляется шанс завоевать Кубок, и мы все готовы отдать за то, чтобы воспользоваться им в полной мере, — говорит капитан «Колламбуса» Ник Фолиньо.

И правда, игрокам будет особенно сложно объяснить, почему они должны отказываться от мечты ради какого-то юнца из лиги Квебека. Особенно тем, кто находятся на краткосрочных контрактах и не связывают с клубом всю свою карьеру. Это Александра Овечкина в начале его пути могло волновать то, как вокруг него выстраивает команду менеджмент «Вашингтона». Рядовые игроки не мыслят корпоративными ценностями. Век хоккеиста слишком короток, чтобы добровольно сжигать даже одну попытку примерить чемпионский перстень. Хотя, что ни говори, а для «Монреаля», у которого не много шансов против «Питтсбурга», возможность заполучить Лафренье может оказаться слишком соблазнительной. «Канадиенс» давно грезят франкофоном в качестве лица клуба, и однажды даже отдали за Джонатана Друэна Михаила Сергачева.