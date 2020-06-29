Плей-офф НХЛ может превратиться в фарс. Команды будут сливать целые серии, чтобы получить вундеркинда Лафренье
«Детройту» остается кусать локти.
«Детройту» остается кусать локти.
Обычно в такой многоступенчатой процедуре как драфт НХЛ интересна только сама церемония. Скорее даже не вся, а первый раунд, где сосредоточены все будущие звезды мирового хоккея. Тесты, собеседования и
Прежде всего, это драма «Детройта». Пришествие Стива Айзермана на пост генерального менеджера клуба должно было стать началом перестройки, которая вывела бы некогда великий клуб из затяжного пике. Бывший капитан «Ред Уингз» уже сделал из одной команды претендента на Кубок Стэнли. Для того, чтобы повторить трюк с «Тампа-Бэй» в Городе моторов Айзерману нужнf была самая малость — везение. И именно с этим у «Детройтом» возникли проблемы.
«Ред Уингз» не просто считались главными претендентами на первый номер драфта. Они были единственными, для которого Алексис Лафренье — не просто крутой молодой игрок и дополнение к сложившейся команде, а чуть ли не единственный шанс на спасение. В отличие от «Оттавы», где полно интересной молодежи, «Детройт» беден как на готовых исполнителей, так и на одаренных проспектов. А тех, что есть, вроде Евгения Свечникова, в Городе моторов замариновали до непотребного вида.
Как худшая команда не то что сезона, а последнего десятилетия в НХЛ, «Детройт» молился на Лафренье, но в результате
— Неважно, выбираем мы первыми или четвертыми, потому что считаем, что в любом случае получим хорошего игрока. Это главное. У нас четвертый выбор, а значит есть из кого выбирать. Нас радуют такие перспективы, потому что мы понимаем, что в нашей системе появится хоккеист с огромным потенциалом. Можно сейчас сидеть и жалеть себя. Но таков регламент. Он одинаков для всех. Мы получим замечательного хоккеиста, сделаем все, чтобы из него получился выдающийся игрок, — пытается оставаться оптимистом Айзерман.
Но помимо эпичного пролета «Детройта» мимо Лафренье, в котором многие обнаружили следы кармы, минувшая
— В лотерее должны были участвовать только те 7 команд, которые не попали в квалификацию. Дайте лучших игроков тем командам, которым больше всего необходима помощь. Я думаю, что такой результат — не что иное, как позор, — негодует Брайан Бурк, сам долго работавший генеральным менеджером в клубах НХЛ.
Спорить с Бурком достаточно трудно. Драфт, который служит выравниванию уровня лиги, таким образом утрачивает свою первоначальную миссию. Но и это еще не все. Столь соблазнительный актив как Лафренье может повлиять на ход стартующего в начале августа
— Никто из нас сейчас не размышляет о праве первого выбора. Восемь неудачников задумаются об этом после поражения. А я хочу, чтобы наша команда произвела впечатление и надолго задержалась в
Но Холланду легко так рассуждать. «Эдмонтон», однажды выбравший Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, получил
— Это меня не интересует. Мы играем ради победы в Кубке Стэнли. Право первого выбора — вопрос, которым занимается руководство. Мы хотим усложнить им задачу. Не думаю, что
И правда, игрокам будет особенно сложно объяснить, почему они должны отказываться от мечты ради
Только представьте, что Лафренье поедет на Манхеттен к Панарину или станет частью «банды придурков» из «Каролины». Алексис может сделать наименее резким смену поколений в «Чикаго» или отправиться в один из канадских городов. Тем более, что «Калгари» и «Виннипег» проведут квалификационный раунд между собой. Нельзя исключать, что Лафренье станет преемником Кросби и Малкина в «Питтсбурге» или окажется очередным пазлом в сумасшедшем нападении «Торонто». Причем все этим команды смогут позволить себе подводить вундеркинда к НХЛ постепенно, не требуя от него лидерской игры здесь и сейчас. Вот только у генменеджера, который решит самоустраниться от Кубка Стэнли в пользу будущего, будет всего 12,5% чтобы вытянуть счастливый лотерейный билет. И каждому, кто захочет испытать силу кармы, стоит держать в уме пример «Детройта».