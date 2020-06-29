Тесты 15 игроков клубов НХЛ дали положительный результат на коронавирус

Источник: AFP 2020

Ранее руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона. С 8 июня клубам разрешили проводить тренировки. Очередное тестирование прошли 250 игроков, было проведено более 1450 тестов. У 15 игроков был обнаружен коронавирус.

До этого коронавирус был выявлен у 11 игроков, все они изолированы, в их числе нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс и пять игроков «Тампы».

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