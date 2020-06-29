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29 июня, источник: ТАСС

Тесты 15 игроков клубов НХЛ дали положительный результат на коронавирус

ТАСС, 29 июня. Результаты тестов 15 игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AFP 2020

Ранее руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона. С 8 июня клубам разрешили проводить тренировки. Очередное тестирование прошли 250 игроков, было проведено более 1450 тестов. У 15 игроков был обнаружен коронавирус.

До этого коронавирус был выявлен у 11 игроков, все они изолированы, в их числе нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс и пять игроков «Тампы».

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Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

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