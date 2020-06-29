Тесты 15 игроков клубов НХЛ дали положительный результат на коронавирус
ТАСС, 29 июня. Результаты тестов 15 игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает
ТАСС, 29 июня. Результаты тестов 15 игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает
Ранее руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона. С 8 июня клубам разрешили проводить тренировки. Очередное тестирование прошли 250 игроков, было проведено более 1450 тестов. У 15 игроков был обнаружен коронавирус.
До этого коронавирус был выявлен у 11 игроков, все они изолированы, в их числе нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс и пять игроков «Тампы».
Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок