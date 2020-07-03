Финская вспышка длиною в полвека. Теему Селянне — 50
Он не просто легенда финского хоккея. Он и есть финский хоккей.
Он не просто легенда финского хоккея. Он и есть финский хоккей.
В детстве Селянне занимался хоккеем вместе с
Как и все финские мальчишки 80-х, Селянне следил за Яри Курри и радовался каждому набранному очку «финской вспышки». Он мечтал играть как Яри. И пошел по его стопам, присоединившись к юниорскому составу «Йокерита». В то время «джокерам» было непросто — команда постоянно теряла звезд и вскоре после ухода Курри скатилась во второй по силе дивизион. В первом же сезоне за взрослую команду Селянне набрал 36+33 в 35 матчах, и «Йокерит» снова в элите.
До переезда в Финикс «Виннипег Джетс» были главными любителями европейских игроков во всем североамериканском спорте. Еще в ВХА они стали первой командой, чей состав пополнили шведы — Андерс Хедберг и Ульф Нильссон, а позже к ним присоединилась еще целая группировка. Переход в НХЛ был унизительным: «Джетс», как и другие оставшиеся в живых клубы ВХА, передавали права на всех игроков, кроме двух, командам НХЛ. Поэтому работа скаутов «Виннипега» на европейском рынке в поисках новых талантов стала еще усерднее. Драфт-1988, клуб выбирает Теему под общим 10-м номером.
Контракт был подписан лишь четыре года спустя. Вместе с Теему «Виннипег» подписал еще двух финнов — Теппо Нумминена и Маркку Киллонена. К тому моменту «Калгари» предлагал на полтора миллиона больше, но «Джетс»
Но максимум, на который оказался способен «Виннипег», — первый раунд
Пол Кария. Как человек — прямая противоположность Селянне. Разные характеры, увлечения, поведение — они никогда не стали бы в жизни лучшими друзьями. Очень часто получается так, что именно из таких игроков и формируются великие звенья. Карии и Селянне не нужен был третий — их химии хватало и на пятерых. В первом раунде Кубка Стэнли-97 «Майти Дакс» встретились с бывшей командой Теему, уже переехавшей в Аризону. «Койоты» вели в серии 3−2, шестой матч дошел до овертайма. Болельщики уже были готовы праздновать первую победу в
Таких важных голов у связки Кария — Селянне было не сосчитать. Успехи финского бомбардира подчеркнули участие в пяти подряд Матчах Звезд и звание MVP одного из них (впервые для европейского игрока), первый в истории Морис Ришар Трофи (в 1993-м Селянне тоже стал лучшим снайпером вместе с Александром Могильным, но тогда приз еще не вручался), номинации на Харт и Леди Бинг Трофи. Вроде бы все здорово, но «Майти Дакс», как ранее «Виннипег», также превратились в команду одного звена и опустились на дно Западной конференции. Все закончится уходом Теему в «Сан-Хосе».
Но перед этим — Нагано-98. Вторая Олимпиада для Селянне. В Альбервилле-92 финская сборная еще не была достаточно сильной, а в Лиллехаммере-94 Теему не поучаствовал
Курри мог спокойно уходить на покой — ему больше не нужно было тащить на себе финский хоккей. У него появился достойный преемник, новая «финская вспышка». По яркости она не уступала предыдущей, а возможно, даже превзошла — Теему известен по этому прозвищу лучше, чем Яри. Очевидно, что ни о каких пяти Кубках Стэнли, которые взял Курри, у Селянне речи не шло. Настали другие времена, эпоха потолка зарплат, одной команде удержаться на вершине становилось все сложнее — тут хотя бы один взять. Но по скорости, игровому интеллекту, химии с партнерами они действительно стоили друг друга.
В «Сан-Хосе» и «Колорадо» Селянне рассчитывал получить Кубок Стэнли. Обе команды в то время были серьезными претендентами. Но вместо этого форвард получил худший этап в карьере. Пошли предсказанные еще в Виннипеге проблемы с коленями,
Словно знак свыше, наступил локаут. Целый год восстановления, и Теему продолжил. Мотивации — хоть отбавляй: без единого титула легендой стать сложно. Единственное место, где он видел себя, — это «Анахайм». Контракт был рассчитан всего на год, а сумма — один миллион: обе стороны особо ничем не рисковали.
Это был уже совсем другой «Анахайм». Кария ушел, зато появились Федоров, Проспал, Жигер, братья Нидермайеры, а также молодые Гетцлаф, Перри и Кунитц. Штамп «сплав опыта и молодости» применять очень не хочется, но те «утки» иллюстрируют его как нельзя лучше. Завершающим винтиком стал даже не Селянне, а Крис Пронгер, дотащивший в прошлом сезоне «Эдмонтон» до финала. С одной стороны, есть некоторая ирония в том, что Теему стал чемпионом, не являясь доминирующим игроком в коллективе. С другой — все логично: команды одного звена кубки не берут.
То же самое касается сборной Финляндии в Турине-2006. «Суоми» повторили успех КМ-2004, дойдя до финала без поражений. Разница шайб 19−2 заставила говорить об этом составе как о самом мощном в истории Финляндии. Селянне забросил шесть шайб на групповом этапе, но в решающих матчах отошел немного в тень, снабжая партнеров голевыми передачами. А в центре внимания оказались Олли Йокинен, Вилле Пелтонен, Саку Койву и поймавший в первый и последний раз невероятный кураж Антеро Нииттимяки. Результат — серебро, но выше финны в олимпийских турнирах пока не прыгали.
Вот вроде бы и все: есть Кубок Стэнли, есть медали с международных турниров, пора и уходить. Теему думал до января. Ушел бы тогда, в 2007-м, никто бы не осудил, но в истории он бы остался просто выдающимся игроком. Великим его сделало решение играть дальше.
В «Анахайме» менялись игроки, владельцы, эпохи — но Селянне оставался и тащил команду, несмотря на возраст и травмы. И делал он это до 43 лет. Еще до окончания карьеры Теему «Анахайм» объявил о выводе из обращения 8-го номера. Сборную он привел еще к двум бронзам — Ванкувера и Сочи. Шесть Олимпиад (с Лиллехаммером могло быть семь), четыре медали — в новейшей истории больше нет ни у кого. Победная шайба и пас на Гранлунда в четвертьфинале 2014-го будут сниться российским болельщикам в кошмарах до конца жизни.
Теему Селянне рос, равняясь на Яри Курри. В нулевых финские мальчишки равнялись на Селянне. Но этого вклада ему не хватило — Теему создал собственную школу. Один из ее воспитанников — Каапо Какко. Кто знает, может, скоро появится третья «финская вспышка»?
Сергей Кулагин