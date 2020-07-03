Финская вспышка длиною в полвека. Теему Селянне — 50

Источник: AP 2020

В детстве Селянне занимался хоккеем вместе с братом-близнецом Пааво. Связки а-ля Седины не вышло: братец играл в воротах и сильно расстраивался, когда Теему ему забивал. А забивал Теему очень много. «Я же не знал, что пропускать от него будут абсолютно все, а не только я», — позже вспоминал Пааво. Он ушел в хоккей на траве, где выдал вполне успешную карьеру. С другим братом повезло меньше: у Пану, который старше близнецов на четыре года, были проблемы с наркотиками. Все закончилось реабилитацией.

Как и все финские мальчишки 80-х, Селянне следил за Яри Курри и радовался каждому набранному очку «финской вспышки». Он мечтал играть как Яри. И пошел по его стопам, присоединившись к юниорскому составу «Йокерита». В то время «джокерам» было непросто — команда постоянно теряла звезд и вскоре после ухода Курри скатилась во второй по силе дивизион. В первом же сезоне за взрослую команду Селянне набрал 36+33 в 35 матчах, и «Йокерит» снова в элите.

До переезда в Финикс «Виннипег Джетс» были главными любителями европейских игроков во всем североамериканском спорте. Еще в ВХА они стали первой командой, чей состав пополнили шведы — Андерс Хедберг и Ульф Нильссон, а позже к ним присоединилась еще целая группировка. Переход в НХЛ был унизительным: «Джетс», как и другие оставшиеся в живых клубы ВХА, передавали права на всех игроков, кроме двух, командам НХЛ. Поэтому работа скаутов «Виннипега» на европейском рынке в поисках новых талантов стала еще усерднее. Драфт-1988, клуб выбирает Теему под общим 10-м номером.

Источник: AFP 2020

Контракт был подписан лишь четыре года спустя. Вместе с Теему «Виннипег» подписал еще двух финнов — Теппо Нумминена и Маркку Киллонена. К тому моменту «Калгари» предлагал на полтора миллиона больше, но «Джетс» договорились-таки с игроком и создали молодое суперзвено Жамнов — Селянне — Ткачук. В первом матче у Теему два ассиста. В пятом — хет-трик. В 12 матчах — 11 голов. За сезон — 76+56. Какие-то сумасшедшие цифры. Новички столько не забивали ни до ни после — даже в наши дни некстваны вроде Макдэвида и Мэттьюса в дебютные сезоны набирают раза в два меньше.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--971b5a498f31803c7bfa" data-vnd="971b5a498f31803c7bfa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=971b5a498f31803c7bfa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но максимум, на который оказался способен «Виннипег», — первый раунд плей-офф. Плюс канадский доллар вел себя нестабильно — клуб не мог позволить себе больше топовых игроков. Пошли разговоры о возможном переезде команды. Селянне пропустил часть следующего сезона из-за разрыва ахилла, а еще врачи говорили руководству, что у финна в среднесрочной перспективе начнутся проблемы с коленями. Все это привело к обмену в «Анахайм» на Олега Твердовского и Чада Килгера. Сейчас очевидно, кто выиграл от обмена. Но тогда дикий дисбаланс сделки не выглядел настолько очевидным — «Джетс» действительно сильно нуждались в защитнике уровня Твердовского.

Источник: AP 2020

Пол Кария. Как человек — прямая противоположность Селянне. Разные характеры, увлечения, поведение — они никогда не стали бы в жизни лучшими друзьями. Очень часто получается так, что именно из таких игроков и формируются великие звенья. Карии и Селянне не нужен был третий — их химии хватало и на пятерых. В первом раунде Кубка Стэнли-97 «Майти Дакс» встретились с бывшей командой Теему, уже переехавшей в Аризону. «Койоты» вели в серии 3−2, шестой матч дошел до овертайма. Болельщики уже были готовы праздновать первую победу в плей-офф новых любимцев — а они здорово напрягали вратаря «уток». Но вот шайбу получил Селянне. Доехал до чужой зоны, скинул на Карию — 3:2 под гробовую тишину и 3−3 в серии. В седьмом матче дома «Анахайм» добил соперников.

Источник: AFP 2020

Таких важных голов у связки Кария — Селянне было не сосчитать. Успехи финского бомбардира подчеркнули участие в пяти подряд Матчах Звезд и звание MVP одного из них (впервые для европейского игрока), первый в истории Морис Ришар Трофи (в 1993-м Селянне тоже стал лучшим снайпером вместе с Александром Могильным, но тогда приз еще не вручался), номинации на Харт и Леди Бинг Трофи. Вроде бы все здорово, но «Майти Дакс», как ранее «Виннипег», также превратились в команду одного звена и опустились на дно Западной конференции. Все закончится уходом Теему в «Сан-Хосе».

Источник: AP 2020

Но перед этим — Нагано-98. Вторая Олимпиада для Селянне. В Альбервилле-92 финская сборная еще не была достаточно сильной, а в Лиллехаммере-94 Теему не поучаствовал из-за отъезда в НХЛ. Но вот соглашение между лигой и МОК было достигнуто, и «Суоми» собрали сильнейший состав в своей истории. Ветеран Яри Курри, Теему Селянне в самом расцвете, несколько победителей ЧМ-95 — вся эта гремучая смесь выиграла первые в истории финского хоккея олимпийские медали. Бронзовые. Зато сразу в сильнейшем по набору участников турнире. Мог быть и в финал, но у сборной России играл Павел Буре, а финны еще не научились выкапывать в своей зоне болото — тогда это мастерски сделали чехи. С Россией Селянне еще сочтется, причем несколько раз.

Источник: AFP 2020

Курри мог спокойно уходить на покой — ему больше не нужно было тащить на себе финский хоккей. У него появился достойный преемник, новая «финская вспышка». По яркости она не уступала предыдущей, а возможно, даже превзошла — Теему известен по этому прозвищу лучше, чем Яри. Очевидно, что ни о каких пяти Кубках Стэнли, которые взял Курри, у Селянне речи не шло. Настали другие времена, эпоха потолка зарплат, одной команде удержаться на вершине становилось все сложнее — тут хотя бы один взять. Но по скорости, игровому интеллекту, химии с партнерами они действительно стоили друг друга.

В «Сан-Хосе» и «Колорадо» Селянне рассчитывал получить Кубок Стэнли. Обе команды в то время были серьезными претендентами. Но вместо этого форвард получил худший этап в карьере. Пошли предсказанные еще в Виннипеге проблемы с коленями, из-за которых дебют в «Шаркс» отложился на две недели. Теему был лучшим бомбардиром «акул», но в плей-офф проходил не дальше второго раунда. А сезон в «Эвеланш» обернулся катастрофическими для Селянне 16+16 — не помог даже приход в команду Карии. С Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити также не заладилось — «Суоми» вылетели в четвертьфинале от Канады. Единственной встряской стал Кубок мира, где финны шли без поражений, однако в финале все-таки уступили «кленовым». Но этого было мало. Все шло к завершению карьеры всего в 34 года.

Словно знак свыше, наступил локаут. Целый год восстановления, и Теему продолжил. Мотивации — хоть отбавляй: без единого титула легендой стать сложно. Единственное место, где он видел себя, — это «Анахайм». Контракт был рассчитан всего на год, а сумма — один миллион: обе стороны особо ничем не рисковали. Тут-то и пошло-поехало.

Источник: AFP 2020

Это был уже совсем другой «Анахайм». Кария ушел, зато появились Федоров, Проспал, Жигер, братья Нидермайеры, а также молодые Гетцлаф, Перри и Кунитц. Штамп «сплав опыта и молодости» применять очень не хочется, но те «утки» иллюстрируют его как нельзя лучше. Завершающим винтиком стал даже не Селянне, а Крис Пронгер, дотащивший в прошлом сезоне «Эдмонтон» до финала. С одной стороны, есть некоторая ирония в том, что Теему стал чемпионом, не являясь доминирующим игроком в коллективе. С другой — все логично: команды одного звена кубки не берут.

Источник: AFP 2020

То же самое касается сборной Финляндии в Турине-2006. «Суоми» повторили успех КМ-2004, дойдя до финала без поражений. Разница шайб 19−2 заставила говорить об этом составе как о самом мощном в истории Финляндии. Селянне забросил шесть шайб на групповом этапе, но в решающих матчах отошел немного в тень, снабжая партнеров голевыми передачами. А в центре внимания оказались Олли Йокинен, Вилле Пелтонен, Саку Койву и поймавший в первый и последний раз невероятный кураж Антеро Нииттимяки. Результат — серебро, но выше финны в олимпийских турнирах пока не прыгали.

Вот вроде бы и все: есть Кубок Стэнли, есть медали с международных турниров, пора и уходить. Теему думал до января. Ушел бы тогда, в 2007-м, никто бы не осудил, но в истории он бы остался просто выдающимся игроком. Великим его сделало решение играть дальше.

В «Анахайме» менялись игроки, владельцы, эпохи — но Селянне оставался и тащил команду, несмотря на возраст и травмы. И делал он это до 43 лет. Еще до окончания карьеры Теему «Анахайм» объявил о выводе из обращения 8-го номера. Сборную он привел еще к двум бронзам — Ванкувера и Сочи. Шесть Олимпиад (с Лиллехаммером могло быть семь), четыре медали — в новейшей истории больше нет ни у кого. Победная шайба и пас на Гранлунда в четвертьфинале 2014-го будут сниться российским болельщикам в кошмарах до конца жизни.

Источник: РИА "Новости"

Теему Селянне рос, равняясь на Яри Курри. В нулевых финские мальчишки равнялись на Селянне. Но этого вклада ему не хватило — Теему создал собственную школу. Один из ее воспитанников — Каапо Какко. Кто знает, может, скоро появится третья «финская вспышка»?