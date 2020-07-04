СМИ: Любой игрок НХЛ может отказаться от участия в плей-офф

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

Ранее СМИ сообщали, что НХЛ и профсоюз близки к тому, чтобы заключить новое коллективное соглашение. Действующий договор рассчитан до 2022 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6f61498a3b3937182bef" data-vnd="6f61498a3b3937182bef" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6f61498a3b3937182bef" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что по условиям коллективного соглашения, перед каждым посещением принимающего города будет проведено тестирование (на коронавирус). На последней неделе перед прибытием всем игрокам будет предложено как можно больше времени проводить дома (кроме тренировок). После этого тестирование будет проводиться ежедневно, у каждой команды оно будет проходить в определенное время в зависимости от графика.

Кроме того, ношение масок за пределами льда и меры социального дистанцирования будут обязательным.