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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Любой игрок НХЛ может отказаться от участия в плей-офф

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) готовят коллективное соглашение, по условиям которого любому игроку лиги будет разрешено отказаться от участия в плей-офф текущего сезона без каких-либо денежных штрафов, сообщает Sportsnet.

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Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

Ранее СМИ сообщали, что НХЛ и профсоюз близки к тому, чтобы заключить новое коллективное соглашение. Действующий договор рассчитан до 2022 года.

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Сообщается, что по условиям коллективного соглашения, перед каждым посещением принимающего города будет проведено тестирование (на коронавирус). На последней неделе перед прибытием всем игрокам будет предложено как можно больше времени проводить дома (кроме тренировок). После этого тестирование будет проводиться ежедневно, у каждой команды оно будет проходить в определенное время в зависимости от графика.

Кроме того, ношение масок за пределами льда и меры социального дистанцирования будут обязательным.

В конце мая было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Сезон возобновится с плей-офф. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов в двух городах.

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