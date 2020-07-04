СМИ: Любой игрок НХЛ может отказаться от участия в плей-офф

Ранее СМИ сообщали, что НХЛ и профсоюз близки к тому, чтобы заключить новое коллективное соглашение. Действующий договор рассчитан до 2022 года.
Сообщается, что по условиям коллективного соглашения, перед каждым посещением принимающего города будет проведено тестирование (на коронавирус). На последней неделе перед прибытием всем игрокам будет предложено как можно больше времени проводить дома (кроме тренировок). После этого тестирование будет проводиться ежедневно, у каждой команды оно будет проходить в определенное время в зависимости от графика.
Кроме того, ношение масок за пределами льда и меры социального дистанцирования будут обязательным.
В конце мая было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, завершен досрочно. Сезон возобновится с плей-офф. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов в двух городах.