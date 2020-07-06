НХЛ и профсоюз игроков согласовали окончательные протоколы для возобновления сезона

По его словам, стороны продолжают обсуждать продление коллективного соглашения, которое также необходимо для возобновления матчей. При условии одобрения протоколов игроками и владельцами клубов планируется, что тренировочные лагеря команд откроются 13 июля, после чего клубы отправятся в два города, которые примут матчи турнира. Ожидается, что матчи возобновятся в конце июля — начале августа, обладатель Кубка Стэнли будет определен в октябре.
Согласно условиям протоколов, заражение коронавирусом одного из игроков не должно повлиять на дальнейшее выступление всей команды. Хоккеист или сотрудник с положительным результатом теста будет изолирован. Лига предупредила, что вспышка инфекции может поставить под удар розыгрыш всего турнира. НХЛ будет отвечать за ежедневное тестирование на коронавирус игроков и сотрудников команд, как только они прибудут в города, где будут проходить матчи.
На данный момент команды НХЛ находятся на второй фазе регламента по возобновлению: хоккеистам разрешено тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом.
26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.