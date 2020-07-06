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09:27 (мск), источник: ТАСС

НХЛ и профсоюз игроков согласовали окончательные протоколы для возобновления сезона

ТАСС, 6 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков лиги согласовали окончательные варианты протоколов для возобновление сезона. Об этом AP сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

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Источник: AP 2020
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Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

По его словам, стороны продолжают обсуждать продление коллективного соглашения, которое также необходимо для возобновления матчей. При условии одобрения протоколов игроками и владельцами клубов планируется, что тренировочные лагеря команд откроются 13 июля, после чего клубы отправятся в два города, которые примут матчи турнира. Ожидается, что матчи возобновятся в конце июля — начале августа, обладатель Кубка Стэнли будет определен в октябре.

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Разочарование или счастье
Конец пандемии

Согласно условиям протоколов, заражение коронавирусом одного из игроков не должно повлиять на дальнейшее выступление всей команды. Хоккеист или сотрудник с положительным результатом теста будет изолирован. Лига предупредила, что вспышка инфекции может поставить под удар розыгрыш всего турнира. НХЛ будет отвечать за ежедневное тестирование на коронавирус игроков и сотрудников команд, как только они прибудут в города, где будут проходить матчи.

На данный момент команды НХЛ находятся на второй фазе регламента по возобновлению: хоккеистам разрешено тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом.

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

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