Пора домой. 7 россиян, которым нужно вернуться в КХЛ уже в это межсезонье
Рубцова ждут в «Сочи», Свечникова в «Ак Барсе».
Рубцова ждут в «Сочи», Свечникова в «Ак Барсе».
Валентин Зыков
25 лет.
нападающий.
Права в КХЛ: ЦСКА.
Воспитанник московских «армейцев» провёл в Северной Америке уже восемь лет, пять из которых он безуспешно пытается закрепиться в НХЛ. Сначала от россиянина отмахнулись в задрафтовавшем его «Лос-Анджелесе». Потом Зыков превратился в хедлайнера
Казалось, что в столице казино и игровых автоматов Зыков вновь начал приходить в себя. В Неваде он размочил почти 20-матчевую безголевую серию в НХЛ, а генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи рассказывал, что «Вегасу» именно такого снайпера и не хватало. Но тут в организме Зыкова нашли неизвестный запрещённый препарат, и лига мгновенно выкатила россиянину 20-матчевый бан. Пока Макфи раскрывал секрет, что нападающий принимал вещество несколько лет, сам россиянин недоумевал, как оно могло попасть в организм. «Вегас», в отличие от ситуации с другим своим хоккеистом Нэйтом Шмидтом, тоже пойманным на допинге, выгораживать россиянина не стал и, чтобы избежать репутационных потерь, отправил Зыкова на драфт отказов. На этот раз желающих возиться с ним не оказалось, и вингер отправился в
Ринат Валиев
25 лет.
защитник.
Права в КХЛ: «Ак Барс».
Казанец Валиев в 18 лет уехал играть в канадскую WHL транзитом через американскую USHL и сразу же зарекомендовал себя как очень крепкий габаритный разрушитель, а в 2014-м был задрафтован «Торонто». За «Мэйпл Лифс» Ринат сыграл всего 10 матчей и практически всё время проводил в АХЛ, играя за «Марлиз». Обмен в «Монреаль» в 2018-м карьере Валиева кроме ещё двух матчей в НХЛ ничего не дал, а в начале позапрошлого сезона воспитанник «Ак Барса» оказался в системе «Калгари», где также прозябал в
Евгений Свечников
23 года.
нападающий.
Права в КХЛ: «Ак Барс».
Старший брат звезды «Каролины» никогда не котировался в Северной Америке на уровне младшего брата, но имел все шансы стать стабильным игроком для 2−3-го звена. В НХЛ Евгения в 2015 году задрафтовал полуразрушенный «Детройт». С точки зрения проспекта перестроечный клуб казался идеальным для быстрого старта в лучшей лиге мира, но даже в команде без огромной конкуренции
Клим Костин
21 год.
нападающий.
Права в КХЛ: —.
В отличие от первой троицы, у бывшего динамовца Костина есть контракт с «Сент-Луисом» на следующий сезон. Крепкий двусторонний крайний нападающий, ради которого действующие обладатели Кубка Стэнли потратили первый пик, получил первый шанс в НХЛ только спустя три сезона в «Сан-Антонио», и маловероятно, что Крейг Берубе в следующем сезоне будет активно наигрывать Костина. Клим не юлит, когда его спрашивают об отсутствии шансов в основе, и уже открыто выражает недовольство затянувшимся ахаэловским турне. Костин не всегда является основным кандидатом на подъём в «Блюз» даже после травм
Алексей Липанов
20 лет.
нападающий.
Права в КХЛ: —.
Ещё один бывший динамовец и первый центр юниорской сборной России 1999 года уехал в Северную Америку определённо в ущерб своей карьере. Липанов после бронзового ЮЧМ и драфта укатил играть за «Барри Кольтс» в Онтарио, а чуть позже подписал контракт новичка с коллекционировавшей россиян «Тампой». Переезд в Северную Америку оказался настолько губительным, что в России, кажется, вообще забыли о хоккеисте Липанове. За два сезона москвич по нисходящей проделал путь от первого центра страны по своему году до хоккеиста, не тянущего даже уровень АХЛ. В системе «Тампы» Алексей уже второй сезон играет не вместе с лучшими проспектами системы в «Сиракьюзе», а за «Орландо» из маргинальной Лиги Восточного побережья, где статистикой не блещет. Нужен ли родному «Динамо» Алексей в таком состоянии — огромный вопрос. Права на форварда москвичи также потеряли, а значит, Липанов спокойно может искать себе команду в России. Сейчас ему нужно срочно спасать карьеру.
Герман Рубцов
22 года.
нападающий.
Права в КХЛ: СКА.
Рубцова считали cильнейшим нападающим России 1998 года рождения, а в экспериментальной юниорской сборной Виталия Прохорова, игравшей в МХЛ, Герман был вторым бомбардиром после ярославца Артура Каюмова.
По словам тогдашнего главного тренера «Витязя» Валерия Белова, юниор ещё до начала того сезона мыслями был в Канаде, а скудный айстайм оправдывал нежеланием выполнять установку. По мнению же генерального директора Игоря Варицкого, Рубцов стал жертвой агента. Отыграв два сезона в Квебеке и выиграв Мемориальный кубок, задрафтованный в первом раунде нападающий подписал контракт новичка с «Филадельфией». И начал в АХЛ Рубцов реально здорово — 6+4 в 14 матчах. А дальше пошли травмы. Россиянин потух и растворился даже в
Дмитрий Осипов
23 года.
защитник.
Права в КХЛ: «Ак Барс».
Драфт юниоров КХЛ — вещь в некотором роде уникальная. Помните, как в 2013 году первый номер российской ярмарки талантов был «невероятно рад», что его задрафтовал хабаровский «Амур»? На лице Дмитрия Осипова, стоявшего на сцене в свитере дальневосточной команды, было откровенное разочарование от потенциальной поездки на другой конец страны. В Хабаровске уговорить воспитанника московской «Руси» остаться в России не смогли, и Осипов уехал в выбравший его под первым номером на
Сейчас первый номер кахаэловского драфта уже второй год без особых успехов играет в АХЛ за «Рокфорд», с которым у него остался ещё один сезон по контракту. Осипову всего 23 года, но кажется, что дорога в НХЛ для него закрыта. Сейчас правами на него в КХЛ владеет «Ак Барс».