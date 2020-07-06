Число положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков в НХЛ возросло до 23

Ранее руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона. С 8 июня клубам разрешили проводить тренировки, с этого момента тестирование прошли 396 игроков, было проведено более 2900 тестов. Также коронавирусная инфекция была выявлена у 12 игроков, не участвующих во втором этапе. Все заболевшие игроки изолированы.