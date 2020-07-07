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11:29 (мск), источник: Sport24

«Будь как Ови». «Вашингтон» показал эффектный бросок Овечкина в девятку ворот

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» продолжают подготовку к возобновлению сезона в НХЛ, прерванного в марте из-за коронавируса.

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Источник: AP 2020

Очередная тренировка «столичных» прошла на льду тренировочного комплекса MedStar Capitals Iceplex. В рамках протокола игроки занимаются в небольших группах.

В официальном аккаунте «Вашингтона» в инстаграме появился ролик с капитаном Александром Овечкиным. На видео россиянин продемонстрировал свои навыки в бросках. На тренировке «Кэпиталз» установили перед пустыми воротами еще одни перевернутые. Конструкция построена таким образом, чтобы у перекладины оставался небольшой зазор, в который Овечкин без проблем отправил шайбу после отскока от рамки лежащих ворот.

«Будь как Ови», — подписано видео.

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Напомним, сезон НХЛ был прерван в середине марта. Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 решили не доигрывать, сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16.

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6 июля Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения о возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Тренировочные лагеря должны открыться 13 июля, а уже 26 июля команды отправятся в города, где 1 августа начнутся матчи плей-офф.

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