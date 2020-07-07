«Будь как Ови». «Вашингтон» показал эффектный бросок Овечкина в девятку ворот
Игроки «Вашингтон Кэпиталз» продолжают подготовку к возобновлению сезона в НХЛ, прерванного в марте
Игроки «Вашингтон Кэпиталз» продолжают подготовку к возобновлению сезона в НХЛ, прерванного в марте
Очередная тренировка «столичных» прошла на льду тренировочного комплекса MedStar Capitals Iceplex. В рамках протокола игроки занимаются в небольших группах.
В официальном аккаунте «Вашингтона» в инстаграме появился ролик с капитаном Александром Овечкиным. На видео россиянин продемонстрировал свои навыки в бросках. На тренировке «Кэпиталз» установили перед пустыми воротами еще одни перевернутые. Конструкция построена таким образом, чтобы у перекладины оставался небольшой зазор, в который Овечкин без проблем отправил шайбу после отскока от рамки лежащих ворот.
«Будь как Ови», — подписано видео.
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