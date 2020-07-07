Легендарному голу Буре — 18 лет. Его обвиняли в лентяйстве, а он забил в первом же матче за «Нью-Йорк»
Сравниваем дебюты в «Рейнджерс» Русской Ракеты и Панарина.
Сравниваем дебюты в «Рейнджерс» Русской Ракеты и Панарина.
Все лето и первый месяц осени 2019-го фанаты «Нью-Йорк Рейнджерс» ждали дебюта за их клуб российского форварда Артемия Панарина. Дождались 5 октября — новый сезон «синерубашечники» открывали домашний матчем с «Виннипегом». Панарин не испортил праздник болельщикам и забил в первой же игре.
По ходу одной из атак «Рейнджерс» он первым оказался у бесхозной шайбы в левом круге вбрасывания и тут же упаковал ее в сетку. Хозяева победили 6:4, Артемий добавил к голу результативный ассист и заработал показатель полезности «+3». Идеальный дебют.
Для меня было реально важно забить этот гол. Первая игра получилась действительно напряженной. И я очень счастлив, что мне это удалось сделать.
Слова Панарина после той игры нельзя считать дежурными. Для хоккеиста, в котором видит лидера или даже спасителя многотысячная армия фанатов, очень важно сходу начать оправдывать ее ожидания. Интересно, что за 17 лет до Артемия в подобной роли оказывалась другая русская суперзвезда — Павел Буре. В него тоже безумно верили поклонники «Рейнджерс» и он тоже выдал на мощный дебют на льду «Мэдисон-Сквер-Гарден».
В марте 2002-го обмен Русской Ракеты из «Флориды» в «Нью-Йорк» казался делом решенным, но в
Впечатления самые лучшие.
Нью-Йоркне зря называют столицей мира. Мы должны вернуть ему Кубок Стэнли.
Антураж для дебюта был очень подходящим — в соперниках у «Рейнджерс» был бывший клуб Буре «Ванкувер». А настроя россиянину добавил уже бывший партнер по «Пантерз» Билл Линдсей, параллельно с ним обменянный в «Монреаль».
Я разочарован тем, как Павел вел себя во «Флориде» Порой я не верил своим глазам — лидер команды, зарабатывающий 10 миллионов в год, первым уходил с тренировки и со стадиона! Я проводил 8 минут за матч и старался больше, чем Павел, игравший по полчаса. Сомневаюсь, пожму ли ему при встрече руку…
Уже через несколько часов Линдсею предстояло увидеть, как Буре купается в обожании фанатов «Нью-Йорка». Чтобы впервые забить за новый клуб ему понадобилось всего полтора периода. Счет еще не был открыт, когда Эрик Линдрос потерял шайбу в попытке выскочить «1 в 0», а Русская Ракета подобрала ее и отправила в сетку. Гуляй, «Мэдисон-сквер-гарден»!
Увы, праздник на трибунах
Я удивлен. Конечно, у каждого может быть свое мнение. Но все же мне кажется, что Линдсей ведет себя непорядочно — особенно учитывая ту роль запасного, которую он играл в команде. Есть такая хорошая пословица «собака лает, а караван идет»… Для меня значительно более важным является мнение моего старого друга и нового одноклубника Марка Мессье. Вот кто может дать мне верную оценку.
«Десятка», как известно, занята Сэнди Маккарти. Поэтому я взял номер, под которым выступал великий хоккеист Морис Ришар. Именно его именем назван трофей лучшему снайперу НХЛ, который я завоевывал в предыдущие два сезона. До меня номер «9″ много лет принадлежал в “Рейнджерс” Адаму Грэйвзу — я позвонил ему в
Артем Гаев