НХЛ засчитает Капризову, Сорокину и Романову год по контракту новичка

Источник: РИА "Новости"

Капризов был задрафтован клубом «Миннесота Уайлд», Сорокин — «Нью-Йорк Айлендерс», Романов — «Монреаль Канадиенс».

По информации издания, российские хоккеисты, выступавшие в этом сезоне в КХЛ, получат право «сжечь» свой первый год по контракту новичка, но не смогут помочь своим командам в плей-офф-2020.

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«Был достигнут компромисс, который позволит игрокам получить финансовую выгоду при сохранении целостности игры», — сказано в материале.