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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ засчитает Капризову, Сорокину и Романову год по контракту новичка

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не допустит россиян Кирилла Капризова, Илью Сорокина и Александра Романова к участию в рестарте сезона-2019/20, сообщает TSN.

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Источник: РИА "Новости"

Капризов был задрафтован клубом «Миннесота Уайлд», Сорокин — «Нью-Йорк Айлендерс», Романов — «Монреаль Канадиенс».

По информации издания, российские хоккеисты, выступавшие в этом сезоне в КХЛ, получат право «сжечь» свой первый год по контракту новичка, но не смогут помочь своим командам в плей-офф-2020.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Был достигнут компромисс, который позволит игрокам получить финансовую выгоду при сохранении целостности игры», — сказано в материале.

В понедельник стало известно, что НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) достигли предварительной договоренности о возобновлении сезона 1 августа. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов в двух городах, которые на данный момент не определены.

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