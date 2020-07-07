НХЛ засчитает Капризову, Сорокину и Романову год по контракту новичка

Капризов был задрафтован клубом «Миннесота Уайлд», Сорокин — «Нью-Йорк Айлендерс», Романов — «Монреаль Канадиенс».
По информации издания, российские хоккеисты, выступавшие в этом сезоне в КХЛ, получат право «сжечь» свой первый год по контракту новичка, но не смогут помочь своим командам в плей-офф-2020.
«Был достигнут компромисс, который позволит игрокам получить финансовую выгоду при сохранении целостности игры», — сказано в материале.
В понедельник стало известно, что НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) достигли предварительной договоренности о возобновлении сезона 1 августа. Команды сыграют в новом формате с участием 24 клубов в двух городах, которые на данный момент не определены.