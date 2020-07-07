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18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки НХЛ будут жить на закрытой территории. Жёны приедут только к финалистам

Но разрешат купаться в бассейне, ходить на экскурсии в кино и заказывать еду с «большой земли».

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Источник: AP 2020
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Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

НХЛ и профсоюз игроков достигли предварительного соглашения по возобновлению сезона — 13 июля откроются тренировочные лагеря, а 26-го числа команды Западной конференции переедут в Эдмонтон, а восточные клубы — в Торонто. Там будут созданы безопасные «пузыри», чтобы сократить риск заражения коронавирусом. Мы уже сообщали о том, что жизнь там будет подчинена строгим правилам, на сей раз мы более подробно коснёмся поведения в случае заражения и некоторых послаблений, чтобы игроки не чувствовали себя совсем уж запертыми в клетке.

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Перелёт и проживание

До городов-хабов команды долетят как обычно, на чартерах, но с первыми ограничениями игроки столкнутся на пути к аэропорту. Нельзя пользоваться такси или кооперироваться с партнёрами по команде, чтобы доехать до аэропорта. Если игрок не имеет возможности приехать на личной машине, его должен привезти клуб. Водитель машины при этом должен быть в перчатках и защитной маске. По приезде в безопасную зону всеми перемещениями будет заведовать НХЛ.

Каждой команде будет выделен один этаж в отеле, игроки будут жить в номерах по одному. Комнаты будут убирать раз в три дня, при этом горничным запрещено заходить в помещение, если там кто-то есть. Гостей приводить запрещено, жёны с детьми смогут попасть в «пузырь» только во время финалов конференции и финала Кубка Стэнли, но будут жить в отдельных номерах. В отдельных случаях можно будет получить разрешение на совместное проживание.

Игроки смогут пользоваться бассейном (если он будет открыт), а также спортзалом, но на индивидуальной основе и с обязательной последующей дезинфекцией спортивного инвентаря. Сауны и спа будут закрыты.

Питание

Внутри «пузыря» будет организовано несколько точек питания — рестораны и бары отелей, кейтеринг в местах для проведения командных собраний. Игроки должны будут сами убирать объедки с тарелок и складывать посуду в специальную тележку. Также будет организована бесконтактная доставка еды внутри отеля. Можно будет заказать и ресторанную еду с «большой земли», для этого в «пузыре» устроят пункт выдачи заказов, где все пакеты будут протирать дезинфицирующими салфетками.

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Меры предосторожности

Все должны соблюдать социальное дистанцирование — в самолётах, автобусах, на обедах, командных собраниях и тренировках в спортзале. Ношение масок обязательно, их можно снимать только в своём номере, во время еды/питья, а также на тренировках и играх. Тренеры на скамейке и судьи на льду маски могут не носить.

Кроме этого, разработаны специальные инструкции о том, как часто мыть руки, можно ли трогать лицо, как нажимать кнопки в лифте (советуют костяшками пальцев) и можно ли там разговаривать (нет).

Можно ли покинуть «пузырь»

Покидать «пузырь» можно лишь в некоторых случаях и с обязательным получением разрешения: чтобы получить медицинскую помощь, лекарства или рецепты, а также в случае рождения ребёнка, болезни или смерти в семье.

После возвращения в «пузырь» человека отправят на карантин в его номер, где он должен пробыть четыре дня и пройти четыре теста. В некоторых случаях карантин могут продлить до двух недель, а если отлучившийся человек находился в зонах с высоким риском заражения, его участие в продолжении сезона могут аннулировать.

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В случае заболевания

При первых симптомах коронавируса или положительном тесте человек в «пузыре» должен самоизолироваться и связаться с врачом команды, а затем пройти повторный тест. Если он окажется отрицательным, придётся посидеть в самоизоляции ещё сутки и пройти ещё один тест.

Если тест окажется положительным и обнаружатся симптомы (жар, кашель, затруднённое дыхание), надо ждать, пока симптомы не исчезнут, а затем ещё трое суток, после чего получить разрешение у терапевта. Самоизоляция при подтверждённом коронавирусе должна длиться не менее 10 дней.

Если у игрока был подтверждённый диагноз, после самоизоляции ему две недели нельзя будет тренироваться (только если врачи не сочтут это безопасным).

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Контактные

В «контактные» будут записывать всех, кто в последние двое суток хотя бы 15 минут находился в радиусе двух метров от заболевшего. Контактных также будут тестировать и отслеживать их состояние в течение двух недель.

Костюмы не обязательны

Обычно игроки НХЛ должны приезжать на матчи в строгих костюмах с галстуком, но сейчас дресс-код отменят. Ехать в аэропорт и ходить на игры можно будет в джинсах или спортивных штанах.

Развлечения

Да, НХЛ позаботилась даже о том, чтобы игроки не скучали в свободное время, потому что «лига понимает, что разнообразие деятельности полезно для психики».

Жители «пузыря» смогут посещать организованные «экскурсии» как внутри безопасной зоны, так и за её периметром. На выбор будут походы в кино, на концерты живой музыки и игра в гольф.

Елена Кузнецова

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