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14:11 (мск), источник: Sport24

«Спасибо, любимый, что всегда рядом». Жена Овечкина опубликовала трогательный пост в честь годовщины свадьбы

Анастасия Овечкина, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в инстаграме. Публикация посвящена третьей годовщине свадьбы Александра и Анастасии, которая состоялась ровно 3 года назад, 8 июля.

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Пара объявила о помолвке в сентябре 2015, в августе 2016-го они зарегистрировали брак. Сама свадьба прошла 8 июля 2017 года в Барвихе, в День семьи, любви и верности. К своему посту Анастасия прикрепила несколько снимков с их свадьбы.

«3 года прошло с этого волшебного дня! За это время столько всего произошло! Самые тяжелые моменты… и самые счастливые! Спасибо, любимый, что всегда рядом!

И конечно, поздравляем всех с чудесным праздником, Днем Семьи, Любви и Верности. Берегите и цените друг друга, ведь важнее семьи, нет ничего в этой жизни, — написала Анастасия.

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За это время семья Овечкиных пополнилась двумя детьми. Первый сын у пары родился в августе 2018 года, мальчика назвали Сергеем. В мае 2020 года на свет появился второй сын, которого назвали Ильей.

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