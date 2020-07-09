«Спасибо, любимый, что всегда рядом». Жена Овечкина опубликовала трогательный пост в честь годовщины свадьбы

Пара объявила о помолвке в сентябре 2015, в августе 2016-го они зарегистрировали брак. Сама свадьба прошла 8 июля 2017 года в Барвихе, в День семьи, любви и верности. К своему посту Анастасия прикрепила несколько снимков с их свадьбы.
«3 года прошло с этого волшебного дня! За это время столько всего произошло! Самые тяжелые моменты… и самые счастливые! Спасибо, любимый, что всегда рядом!
И конечно, поздравляем всех с чудесным праздником, Днем Семьи, Любви и Верности. Берегите и цените друг друга, ведь важнее семьи, нет ничего в этой жизни, — написала Анастасия.
За это время семья Овечкиных пополнилась двумя детьми. Первый сын у пары родился в августе 2018 года, мальчика назвали Сергеем. В мае 2020 года на свет появился второй сын, которого назвали Ильей.