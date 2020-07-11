НХЛ и профсоюз игроков лиги договорились о продлении коллективного соглашения
ТАСС, 11 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) договорились о продлении коллективного соглашения до 2026 года. Об этом сообщает
ТАСС, 11 июля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) договорились о продлении коллективного соглашения до 2026 года. Об этом сообщает
Стороны пришли к соглашению о продлении коллективного договора, срок которого истекал осенью 2022 года. Также они утвердили план возобновления текущего сезона. Новое соглашение позволяет игрокам НХЛ принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. По информации телеканала TSN, 502 члена NHLPA поддержали инциативу, 135 — нет.
«Я благодарю исполнительного директора NHLPA Дональда Фера, его помощника Матьё Шнайдера, более 700 игроков НХЛ и тех, кто работал в нашем комитете по возвращению в игру. Мы все очень усердно трудились, чтобы попытаться устранить риски, связанные с коронавирусом. Здоровье и безопасность являются нашими приоритетами. Мы знаем, что все фанаты предвкушают возвращение хоккеистов на лед в следующем месяце, это было нашей целью», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.
«Соглашение является значимым шагом вперед для игроков и владельцев, а также для нашего спорта в трудное время. Этого бы не произошло, если бы не огромный вклад игроков. Особенно тех, кто работал в комитетах по ведению переговоров и возвращению в игру», — отметил Фер.
Потолок зарплат в сезоне-2020/21 останется на уровне $81,5 млн. Соглашение устанавливает эскроу (фонд, который контролирует доходы игроков) на уровне 20% в следующем сезоне. В сезоне-2021/22 он может составить от 14 до 18%, это будет зависеть от доходов лиги в сезоне-2020/21. Затем эксроу снизится до 10% (2022, 2023), а на протяжении оставшегося срока договора он будет установлен на уровне 6%.