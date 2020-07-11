НХЛ и профсоюз игроков лиги договорились о продлении коллективного соглашения

Источник: AP 2020

Стороны пришли к соглашению о продлении коллективного договора, срок которого истекал осенью 2022 года. Также они утвердили план возобновления текущего сезона. Новое соглашение позволяет игрокам НХЛ принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. По информации телеканала TSN, 502 члена NHLPA поддержали инциативу, 135 — нет.

«Я благодарю исполнительного директора NHLPA Дональда Фера, его помощника Матьё Шнайдера, более 700 игроков НХЛ и тех, кто работал в нашем комитете по возвращению в игру. Мы все очень усердно трудились, чтобы попытаться устранить риски, связанные с коронавирусом. Здоровье и безопасность являются нашими приоритетами. Мы знаем, что все фанаты предвкушают возвращение хоккеистов на лед в следующем месяце, это было нашей целью», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

«Соглашение является значимым шагом вперед для игроков и владельцев, а также для нашего спорта в трудное время. Этого бы не произошло, если бы не огромный вклад игроков. Особенно тех, кто работал в комитетах по ведению переговоров и возвращению в игру», — отметил Фер.