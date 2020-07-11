Игроки НХЛ получили возможность выступить на двух ближайших Олимпиадах

Источник: РИА "Новости"

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

В ночь на субботу владельцы клубов НХЛ и игроки одобрили продление коллективного соглашения до 2026 года. В нем прописана возможность участия игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Однако это еще не гарантирует выступление хоккеистов на Играх. Сначала НХЛ нужно договориться с МОК и IIHF.

«НХЛ и NHLPA обязуется участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Однако для этого должны быть согласованы условия, приемлемые для каждой стороны (НХЛ, NHLPA, IIHF и МОК)», — говорится в соглашении.

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