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09:08 (мск), источник: ТАСС

Игроки НХЛ получили возможность выступить на двух ближайших Олимпиадах

ТАСС, 11 июля. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получили возможность принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"
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В ночь на субботу владельцы клубов НХЛ и игроки одобрили продление коллективного соглашения до 2026 года. В нем прописана возможность участия игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов. Однако это еще не гарантирует выступление хоккеистов на Играх. Сначала НХЛ нужно договориться с МОК и IIHF.

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«НХЛ и NHLPA обязуется участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Однако для этого должны быть согласованы условия, приемлемые для каждой стороны (НХЛ, NHLPA, IIHF и МОК)», — говорится в соглашении.

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Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. В 2026 году Олимпиада состоится в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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