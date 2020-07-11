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09:14 (мск), источник: ТАСС

Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится 1 августа

ТАСС, 11 июля. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится матчами за Кубок Стэнли 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) в ночь на субботу приняли новое коллективное соглашение, в котором прописан регламент возобновления нынешнего сезона. Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

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Каждый игрок имеет право отказаться от участия. На это у него есть 72 часа с момента принятия соглашения. За это время хоккеист обязан в письменном виде уведомить руководство клуба о том, что он отказывается от участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

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В групповом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут предварительный раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 клубов, а серии будут проходить до четырех побед.

В Восточной конференции первые четыре места заняли «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия». В раунде плей-ин сыграют «Питтсбург» — «Монреаль», «Каролина» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Флорида», «Торонто» — «Коламбус». На Западе в четверку лучших команд попали «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». В раунде плей-ин пройдут серии «Эдмонтон» — «Чикаго», «Нэшвилл» — «Аризона», «Ванкувер» — «Миннесота», «Калгари» — «Виннипег».

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Матчи команд Восточной конференции пройдут в Торонто, а встречи клубов Западной конференции — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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