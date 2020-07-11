Сезон Национальной хоккейной лиги возобновится 1 августа
ТАСС, 11 июля. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванный
ТАСС, 11 июля. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванный
НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) в ночь на субботу приняли новое коллективное соглашение, в котором прописан регламент возобновления нынешнего сезона. Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок
Каждый игрок имеет право отказаться от участия. На это у него есть 72 часа с момента принятия соглашения. За это время хоккеист обязан в письменном виде уведомить руководство клуба о том, что он отказывается от участия в розыгрыше Кубка Стэнли.
В групповом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут предварительный раунд
В Восточной конференции первые четыре места заняли «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия». В раунде
Матчи команд Восточной конференции пройдут в Торонто, а встречи клубов Западной конференции — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.