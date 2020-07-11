Слово остается за МОК. НХЛ разрешила своим игрокам выступать на двух ближайших Олимпиадах

Источник: AP 2020

Инициативу о продлении соглашения поддержали 502 члена NHLPA, а также владельцы клубов. Против проголосовали 138 членов NHLPA. Когда профсоюз игроков и НХЛ обсуждали данный вопрос хоккеисты в качестве самой большой проблемы подняли тему участия на Олимпийских играх. Лига согласилась разрешить игрокам выступить на двух ближайших зимних Олимпиадах, если руководство сможет договориться с МОК и IIHF.

Представители НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отмечал, что не стоит нарушать расписание его лиги и рисковать здоровьем игроков за пределами Северной Америки. Однако большинство хоккеистов расстроило отсутствие возможности выступать за свои страны на главном спортивном событии четырехлетия.

Возможному возвращению игроков НХЛ к участию в Олимпиаде рады и некоторые руководители клубов. «В спортивном мире нет большей сцены, чем Олимпийские игры», — сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси» Том Фицджеральд.

Вероятно, для участия лучших хоккеистов мира в Олимпиаде МОК и IIHF придется заплатить за страховки игроков, а также компенсировать потери от телевизионных трансляций. Не приходится сомневаться, что IIHF сделает все возможное для приезда представителей НХЛ на Игры. Президент организации Рене Фазель в интервью агентству Associated Press заявил, что очень доволен решением лиги и профсоюза игроков относительно данной ситуации. Однако он отметил, что существует много нерешенных вопросов, поэтому окончательное слово останется за МОК.

Последним турниром среди национальных команд, на котором собирались все сильнейшие хоккеисты был Кубок мира 2016 года. Соревнования проходили в Канаде.

Сезон НХЛ возобновится 1 августа

Сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и заявил, что сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. В ночь на субботу официально было утверждено, что сезон возобновится 1 августа, а с 28 по 30 июля команды проведут выставочные матчи.

Каждый игрок имеет право отказаться от участия. На это у него есть 72 часа с момента принятия соглашения. За отведенное время хоккеист обязан в письменном виде уведомить руководство клуба о том, что он отказывается от участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Я благодарю исполнительного директора NHLPA Дональда Фера, его помощника Матьё Шнайдера, более 700 игроков НХЛ и тех, кто работал в нашем комитете по возвращению в игру. Мы все очень усердно трудились, чтобы попытаться устранить риски, связанные с коронавирусом. Здоровье и безопасность являются нашими приоритетами. Мы знаем, что все фанаты предвкушают возвращение хоккеистов на лед в следующем месяце, это было нашей целью», — заявил Беттмэн.

В групповом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут предварительный раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 клубов, а серии будут проходить до четырех побед.

В Восточной конференции первые четыре места заняли «Бостон», «Тампа», «Вашингтон» и «Филадельфия». В раунде плей-ин сыграют «Питтсбург» — «Монреаль», «Каролина» — «Рейнджерс», «Айлендерс» — «Флорида», «Торонто» — «Коламбус». На Западе в четверку лучших команд попали «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». В раунде плей-ин пройдут серии «Эдмонтон» — «Чикаго», «Нэшвилл» — «Аризона», «Ванкувер» — «Миннесота», «Калгари» — «Виннипег».

Матчи команд Восточной конференции пройдут в Торонто, а встречи клубов Западной конференции — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли начнется 22 сентября и тоже состоится в Эдмонтоне. В плей-офф на бонусы для игроков выделено $32 млн. Размер выплат зависит от того, как далеко команды продвинутся в матчах Кубка Стэнли.

Потолок зарплат останется прежним

НХЛ отменила сезон-2004/05, чтобы обеспечить систему ограничения зарплат, которая была связана с доходом лиги. Когда выручка растет, увеличивается и ограничение. Если же доход падает, как произойдет в текущем сезоне, то же самое происходит и с ограничением. Это изменило динамику в переговорах, так как владельцы внезапно стали нуждаться в одобрении NHLPA, чтобы гарантировать стабильность потолка зарплат.

В начале марта НХЛ сообщила о повышении потолка зарплат с $81,5 млн до $88,2 млн, но из-за пандемии стороны согласились на сохранение прежнего показателя. НХЛ и профсоюз игроков планируют оставить его на текущем уровне до того момента, когда доходы лиги достигнут $4,8 млрд. Потолок зарплат в сезоне-2022/23 будет рассчитываться на основе выручки сезона-2020/21. С новым договором о правах на вещание в США и появлением новой команды из Сиэтла (с сезона-2021/22) сумма может восстановиться раньше.

Минимальная зарплата игроков вырастет с $700 тыс. до $750 тыс. в следующем сезоне и достигнет $800 тыс. к 2026 году. Если игрок, который подписал долгосрочный контракт в возрасте 35 лет и старше, завершил карьеру до окончания срока действия договора, его зарплата не будет учитываться для потолка зарплат. Контракты новичков тоже увеличатся: с сезона-2022/23 — до $950 тыс., с сезона-2024/25 — до $975 тыс.

Коллективное соглашение установило эскроу (фонд, который контролирует доходы игроков) на уровне 20% в следующем сезоне. В сезоне-2019/20 эскроу составлял 14%. В сезоне-2021/22 он может составить от 14 до 18%, это будет зависеть от доходов лиги в сезоне-2020/21. Затем эксроу снизится до 10% (2022, 2023), а на протяжении оставшегося срока договора он будет установлен на уровне 6%.

Соглашение также вводит отсрочку выплат 10% зарплат игроков в сезоне-2020/21. Деньги будут выплачены до 2026 года. Сделают это в те годы, когда эскроу составит 6%.

Драфт НХЛ 2020 года состоится 9 и 10 октября в онлайн-режиме. Обладатель первого пика будет определен 10 августа — стартовый выбор получит одна из восьми команд, выбывших из отборочных игр. Шанс выиграть право первого номера для каждого из этих клубов составляет 12,5%. Следующий сезон руководство НХЛ планирует начать 1 декабря, а тренировочные лагеря откроются 17 ноября.

Капризов и Сорокин не сыграют в нынешнем сезоне

После окончания сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступавшие за московский ЦСКА вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов и нападающий Кирилл Капризов сообщили об отъезде в НХЛ. Сорокин был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем раунде драфта 2014 года под общим 78-м номером. Капризова в 2015 году задрафтовала «Миннесота» под общим 135-м номером. «Монреаль» выбрал Романова под общим 38-м номером на драфте 2018 года.

Они пока не подписали контракты с клубами НХЛ. Хоккеисты смогут это сделать с 13 по 15 июля. Новое коллективное соглашение запрещает им участвовать в стартующем плей-офф. Если же кто-то из них заключит соглашение, то текущий сезон будет засчитан, что поможет избавиться от одного года по контракту новичка.

Максимальная сумма данного контракта составляет $0,925 млн в год. Таким образом, игроки смогут быстрее получить соглашения на более выгодных для себя условиях.