Хоккеист «Калгари» Хамоник первым отказался участвовать в возобновлении сезона НХЛ
ТАСС, 11 июля. Защитник «Калгари» Трэвис Хамоник отказался принимать участие в возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 11 июля. Защитник «Калгари» Трэвис Хамоник отказался принимать участие в возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
В ночь на субботу НХЛ объявила, что сезон возобновится 1 августа. Каждый игрок имеет право отказаться от участия в оставшейся части сезона, на это у него есть 72 часа с момента принятия соглашения. За отведенное время хоккеист обязан в письменном виде уведомить руководство клуба о том, что он отказывается от участия в розыгрыше Кубка Стэнли. 29-летний Хамоник стал первым игроком, воспользовавшимся этой опцией.
«Ранее этим вечером Трэвис позвонил и проинформировал нас о том, что он решил воспользоваться возможностью отказаться от участия в возобновлении сезона, — сказал генеральный менеджер “Калгари” Брэд Треливинг. — Трэвис объяснил, что он принял это трудное решение
Хамоник в текущем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 12 (3 гола + 9 результативных передач) очков.
Сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок