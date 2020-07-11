Хоккеист «Калгари» Хамоник первым отказался участвовать в возобновлении сезона НХЛ

Источник: AP 2020

В ночь на субботу НХЛ объявила, что сезон возобновится 1 августа. Каждый игрок имеет право отказаться от участия в оставшейся части сезона, на это у него есть 72 часа с момента принятия соглашения. За отведенное время хоккеист обязан в письменном виде уведомить руководство клуба о том, что он отказывается от участия в розыгрыше Кубка Стэнли. 29-летний Хамоник стал первым игроком, воспользовавшимся этой опцией.

«Ранее этим вечером Трэвис позвонил и проинформировал нас о том, что он решил воспользоваться возможностью отказаться от участия в возобновлении сезона, — сказал генеральный менеджер “Калгари” Брэд Треливинг. — Трэвис объяснил, что он принял это трудное решение из-за семейных обстоятельств. Хотя нам будет не хватать Трэвиса в составе, мы понимаем и уважаем его решение. Мы сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим играм НХЛ».

Хамоник в текущем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 12 (3 гола + 9 результативных передач) очков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5b3a58995d0d3c14754" data-vnd="b5b3a58995d0d3c14754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5b3a58995d0d3c14754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.