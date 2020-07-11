Глава IIHF хочет провести встречу с руководством НХЛ в конце августа — начале сентября

Возможность участия в Играх 2022 и 2026 годов прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом (МОК) и IIHF. Решение о приостановке регулярного чемпионата и участии игроков лиги в Олимпиаде будут принимать владельцы клубов.

«Это хорошая новость, но еще ничего не решено. Нам предстоит еще немало переговоров с МОК и оргкомитетом Игр в Пекине, нужно найти понимание между разными людьми. Нужно решить немало вопросов, особенно в плане трансфера, страховки, технические моменты, и с оргкомитетом надо будет прийти к соглашению по размещению, количеству билетов на матчи турнира, — сказал Фазель. — Моя цель — поехать в Канаду, как только будет такая возможность, чтобы встретиться с руководством лиги. Надо сделать это чем скорее, тем лучше, возможно, в конце августа — начале сентября».