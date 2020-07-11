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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Свен Берчи отказался участвовать в возобновлении сезона

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи отказался участвовать в возобновлении сезона, сообщил журналист TSN Рик Далиуол в своем аккаунте в Twitter.

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Источник: AFP 2020

По информации Далиуола, вместо 27-летнего швейцарца «Ванкувер» вызвал из фарм-клуба Коула Лина.

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Ранее НХЛ объявила, что сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Соревнования будут проводиться в двух канадских городах — Торонто и Эдмонтоне. Sportsnet 4 июля сообщил, что НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) готовят коллективное соглашение, по условиям которого хоккеистам будет разрешено отказаться от участия в плей-офф текущего сезона без каких-либо денежных штрафов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Берчи стал вторым игроком, отказавшимся от плей-офф. Первым был защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник.

В нынешнем сезоне Берчи провел шесть игр и отметился двумя результативными передачами.

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