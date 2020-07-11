СМИ: Свен Берчи отказался участвовать в возобновлении сезона
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи отказался участвовать в возобновлении сезона, сообщил журналист TSN Рик Далиуол в своем аккаунте в Twitter.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Свен Берчи отказался участвовать в возобновлении сезона, сообщил журналист TSN Рик Далиуол в своем аккаунте в Twitter.
По информации Далиуола, вместо 27-летнего швейцарца «Ванкувер» вызвал из
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