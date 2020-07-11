СМИ: Свен Берчи отказался участвовать в возобновлении сезона

Ранее НХЛ объявила, что сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Соревнования будут проводиться в двух канадских городах — Торонто и Эдмонтоне. Sportsnet 4 июля сообщил, что НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) готовят коллективное соглашение, по условиям которого хоккеистам будет разрешено отказаться от участия в плей-офф текущего сезона без каких-либо денежных штрафов.