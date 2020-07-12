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15:45 (мск), источник: Sport24

Овечкин показал фото в компании российских партнеров по «Вашингтону»: «Русская пятерка»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал в инстаграме фото в компании других российских хоккеистов «Кэпиталз».

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Источник: Reuters
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

Рядом с Овечкиным на фото оказались Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Русская пятерка», — подписал фотографию Овечкин.

Напомним, сезон НХЛ возобновится 1 августа. Регулярный чемпионат был завершен досрочно, в плей-офф примут участие 24 команды.

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