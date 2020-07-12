Овечкин показал фото в компании российских партнеров по «Вашингтону»: «Русская пятерка»

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.