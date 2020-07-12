Овечкин показал фото в компании российских партнеров по «Вашингтону»: «Русская пятерка»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал в инстаграме фото в компании других российских хоккеистов «Кэпиталз».
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал в инстаграме фото в компании других российских хоккеистов «Кэпиталз».
Рядом с Овечкиным на фото оказались Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.
«Русская пятерка», — подписал фотографию Овечкин.
Напомним, сезон НХЛ возобновится 1 августа. Регулярный чемпионат был завершен досрочно, в