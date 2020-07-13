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11:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Видео из TikTok с участием Овечкина рассмешило фанатов

Видео в TikTok с участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина рассмешило фанатов. Оно доступно в аккаунте дочери партнера Овечкина по команде Евгения Кузнецова Есении.

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Источник: AP 2020
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» обожает фотографироваться с другими знаменитостями из мира спорта или шоу-бизнеса. Мы собрали коллекцию его совместных снимков с селебритиз.

Кроме Овечкина в ролике появляются Кузнецов с дочерью, Илья Ковальчук, а также Илья Самсонов и Дмитрий Орлов. Они по очереди выполняют одинаковые движения под композицию Baby Come Give Me Something в исполнении Wiz Khalifa.

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Самсонов опубликовал этот ролик в своем Instagram. Подписчики поделились комментариями под публикацией. «Только сильно не уходите в танцы. Вы нам еще на льду нужны», «С чувством ритма, конечно, не очень, но зато хоккеисты офигенные, вам простительно», «Сразу видно, кто дома репетировал», — написали они, сопровождая подписи смеющимися эмодзи.

Во время загрузки произошла ошибка.

8 июля стало известно, что тесть Овечкина выплатит долг в размере 51 миллиона рублей. Он выступил поручителем по долгу строительной фирмы, а компания денег не вернула.

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