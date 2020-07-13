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19:10 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Монреаль» объявил о подписании контракта с российским защитником Романовым

ТАСС, 13 июля. Российский защитник Александр Романов заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

20-летний россиянин подписал с канадским клубом трехлетний контракт новичка. Зарплата хоккеиста за каждый сезон НХЛ составит $832 500. Начиная с сезона-2020/21 Романов будет получать бонусные выплаты за выступления, а также получит подписной бонус, в Американской хоккейной лиге (АХЛ) он будет зарабатывать по $70 тыс. за сезон. В среднем в общей сложности россиянин будет получать в год $1,17 млн.

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Романов сможет присоединиться к тренировкам с командой во время третьей стадии подготовки к возобновлению сезона после того, как пройдет семидневный карантин. В играх плей-офф этого сезона защитник не примет участия.

До этого Романов представлял ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2018/19. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 он принял участие в 43 матчах и сделал семь голевых передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф защитник провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Романов был выбран «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте 2018 года. В составе молодежной сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.

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