Девять хоккеистов «Питтсбурга» ушли на карантин из-за возможного заражения COVID-19

Источник: AP 2020

Все девять игроков контактировали с человеком, который имел контакт с зараженным коронавирусом. Фамилии хоккеистов не называются.

Согласно протоколу НХЛ по возобновлению чемпионата, игроки не смогут вернуться к тренировкам, пока их тесты на коронавирус не покажут отрицательные результаты. До этого момента хоккеисты будут находиться на карантине.

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В субботу стало известно, что текущий сезон НХЛ возобновится 1 августа. Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

В раунде плей-ин «Питтсбург» сыграет с «Монреалем» три матча в Торонто. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Кубка Стэнли.