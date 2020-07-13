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19:41 (мск), источник: ТАСС

Девять хоккеистов «Питтсбурга» ушли на карантин из-за возможного заражения COVID-19

ТАСС, 13 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» временно отстранил от тренировок девять игроков в качестве меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

Все девять игроков контактировали с человеком, который имел контакт с зараженным коронавирусом. Фамилии хоккеистов не называются.

Согласно протоколу НХЛ по возобновлению чемпионата, игроки не смогут вернуться к тренировкам, пока их тесты на коронавирус не покажут отрицательные результаты. До этого момента хоккеисты будут находиться на карантине.

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В субботу стало известно, что текущий сезон НХЛ возобновится 1 августа. Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

В раунде плей-ин «Питтсбург» сыграет с «Монреалем» три матча в Торонто. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Кубка Стэнли.

За «Питтсбург» выступает российский нападающий Евгений Малкин. Вместе с «Питтсбургом» он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

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