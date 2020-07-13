Девять хоккеистов «Питтсбурга» ушли на карантин из-за возможного заражения COVID-19

Все девять игроков контактировали с человеком, который имел контакт с зараженным коронавирусом. Фамилии хоккеистов не называются.
Согласно протоколу НХЛ по возобновлению чемпионата, игроки не смогут вернуться к тренировкам, пока их тесты на коронавирус не покажут отрицательные результаты. До этого момента хоккеисты будут находиться на карантине.
В субботу стало известно, что текущий сезон НХЛ возобновится 1 августа. Турнир был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.
В раунде плей-ин «Питтсбург» сыграет с «Монреалем» три матча в Торонто. Победитель противостояния выйдет в 1/8 финала Кубка Стэнли.
За «Питтсбург» выступает российский нападающий Евгений Малкин. Вместе с «Питтсбургом» он трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).