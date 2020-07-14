Овечкин: Пока не разговаривал с «Вашингтоном» о новом контракте

«Ни о чем пока ни с кем не разговаривал и даже не думал об этом. Сейчас слишком много других дел и забот», — сказал Овечкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

«Я очень соскучился по хоккею. Это были тяжелые месяцы. К счастью, мой личный тренер по физподготовке успел прилететь сюда прямо перед тем, как сезон остановили, и провел со мной все это время. Мы с ним много работали. Думаю, благодаря этому я сейчас в неплохой форме. Теперь нужно просто повозиться с шайбой, почувствовать ее, довести до ума всякие хоккейные мелочи. Времени на подготовку не так много. Хорошо то, что многие ребята помимо меня тоже занимались с личными тренерами и сегодня вышли на лед в очень приличной форме», — отметил Овечкин.