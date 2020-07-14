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13:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин: Пока не разговаривал с «Вашингтоном» о новом контракте

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что пока не думает о продлении своего контракта.

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Источник: AP 2020

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» завершается следующим летом.

«Ни о чем пока ни с кем не разговаривал и даже не думал об этом. Сейчас слишком много других дел и забот», — сказал Овечкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

Сезон НХЛ-2019/20, прерванный из-за пандемии, возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Соревнования будут проводиться в двух городах — Торонто и Эдмонтоне. Тренировочные лагеря открыты с 13 июля.

«Я очень соскучился по хоккею. Это были тяжелые месяцы. К счастью, мой личный тренер по физподготовке успел прилететь сюда прямо перед тем, как сезон остановили, и провел со мной все это время. Мы с ним много работали. Думаю, благодаря этому я сейчас в неплохой форме. Теперь нужно просто повозиться с шайбой, почувствовать ее, довести до ума всякие хоккейные мелочи. Времени на подготовку не так много. Хорошо то, что многие ребята помимо меня тоже занимались с личными тренерами и сегодня вышли на лед в очень приличной форме», — отметил Овечкин.

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