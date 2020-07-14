Большие надежды и звездное будущее. Капризову и Романову пророчат успешные карьеры в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

С 13 по 15 июля клубы НХЛ имеют право заключать контракты новичков с задрафтованными ранее игроками. По новому коллективному соглашению, которое было принято в ночь на 11 июля, каждый такой хоккеист сможет тренироваться с командой уже в текущем сезоне, но выступать за клуб ему запрещено. Главным плюсом данного правила для игроков является тот факт, что заключение соглашения позволит сжечь год контракта новичка, максимальная сумма которого составляет $925 тыс. в год.

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Контракт новичка является первым договором, который подписывает игрок НХЛ. Срок контракта зависит от возраста хоккеиста. Игроки в возрасте от 18 лет до 21 года подписывают соглашение на три сезона, от 22 до 23 лет — на два сезона, 24-летние спортсмены получают контракт на один сезон. Есть исключение: европейские хоккеисты в возрасте от 25 до 27 лет тоже должны подписать свой первый контракт в НХЛ на один год в статусе новичка.

23-летний Капризов, выбранный «Миннесотой» под общим 135-м номером на драфте 2015 года, подписал с клубом максимальный контракт новичка сроком на два года. Это означает, что уже после окончания следующего сезона он сможет рассчитывать на более выгодное для себя соглашение. 20-летний Романов, которого «Монреаль» выбрал под 38-м номером в 2017 году, заключил трехлетнее соглашение на сумму $894 тыс.

24-летний Сорокин тоже подписал максимальный контракт новичка с «Айлендерс» до конца текущего сезона. Клуб выбрал его в 2014 году под 78-м номером, уже в следующем розыгрыше игрок может рассчитывать на повышение зарплаты.

Главной особенностью контракта новичка является его двусторонний формат. Команда в случае необходимости может отправить игрока в фарм-клуб. Договор предусматривает разную величину зарплаты для выступления в НХЛ и фарм-клубе. Однако отдельным пунктом в контракте может быть прописан запрет на отъезд в другие лиги.

«Миннесота» надеется на Капризова

Кирилл Капризов | Источник: РИА "Новости"

Последние три сезона Капризов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, став два раза подряд лучшим снайпером турнира с 30 (2019) и 33 (2020) заброшенными шайбами. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. В России он также выступал за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев», на его счету 340 матчей в КХЛ и 261 (124 гола + 137 передач) очко. Капризов является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Россиянин уезжает в НХЛ уже состоявшимся мастером, как это ранее делали Владимир Тарасенко, Артемий Панарин и Никита Гусев, успешно выступающие сейчас в НХЛ. Нет сомнений, что он начнет следующий сезон в основном составе. По ходу текущего розыгрыша в «Миннесоте» сменился тренер. Место Брюса Будро, при котором успешно выступал Александр Овечкин в «Вашингтоне», занял Дин Эвансон. Конкурировать за попадание в первое звено Капризов, выбравший 97-й номер, будет с 35-летним Заком Паризе и перспективным 23-летним правым нападающим Джорданом Гринуэем.

Он превзошел все ожидания в своем развитии с момента драфта 2015 года. Кирилл — умный и динамичный нападающий, который был лидером КХЛ по голам на протяжении двух последних сезонов. Мы надеемся на него и ждем его появления в нашем составе, когда начнется следующий сезон. Билл Герин генеральный менеджер «Миннесоты»

Капризов уже сейчас является одним из сильнейших крайних нападающих в составе «Миннесоты», с первых матчей он будет получать много игрового времени, в том числе и в большинстве. Помешать россиянину полностью реализовать свой потенциал может проблема с центральными нападающими в составе. 37-летний Микко Койву часто травмируется, 35-летний Эрик Стаал играет с переменным успехом, а Алекс Гальченюк пока не может обрести себя в команде. У Койву и Гальченюка после окончания нынешнего сезона истекают контракты, поэтому в межсезонье клуб наверняка будет искать усиление на эту позицию.

«Сразу стать звездой Капризову будет сложно. О “Миннесоте” мне трудно сказать, у них в последнее время очень часто меняются тренеры. Здесь лихорадит не команду, они не могут найти лидера в тренерском штабе, там хорошие игроки, клуб проводит серьезную и грамотную селекцию, но никак не получается выйти в лидеры. Мне трудно сказать, какую роль Капризову отведут, а гарантии в такой ситуации давать тяжело», — сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

Романову пророчат звездное будущее

Романов два последних сезона провел в ЦСКА и являлся основным защитником команды. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 он принял участие в 43 матчах и сделал семь голевых передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф внук олимпийского чемпиона Зинэтулы Билялетдинова провел четыре матча и не отметился результативными действиями. В составе молодежной сборной России Романов выступал на двух чемпионатах мира, завоевав серебряную и бронзовую медали, а также входил в символические сборные обоих турниров.

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Россиянин сможет присоединиться к тренировкам с командой во время третьей стадии подготовки к возобновлению сезона, пройдя перед этим недельный карантин. «Я хочу быть с командой, поддерживать ребят, находиться в коллективе. Если я подписал контракт с “Монреалем”, то должен быть там на каждой игре, пусть даже и не на льду», — отметил Романов в интервью пресс-службе НХЛ.

Главным сейчас является адаптация — партнеры изучат меня, а я познакомился со всеми. Нужно влиться, чтобы в следующем сезоне, который стартует в декабре, я уже был не новичком, а человеком, вошедшим в состав. Александр Романов защитник сборной России

В обороне «Монреаля» нет громких имен, если не считать двукратного олимпийского чемпиона Ши Уэбера. Романов одинаково хорош в обороне и в игре на синей линии, обладает неплохим кистевым броском, поэтому при успешном прохождении тренировочного лагеря сможет рассчитывать на попадание в одну из двух ведущих пар защитников. «Александр — молодой, крепкий и очень надежный защитник, который полон решимости продолжить карьеру в НХЛ. Мы уверены, что Романов станет важной частью нашей защитной бригады на долгие годы», — сказал генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен.

Живущий в Монреале Кравчук считает, что молодому защитнику в самом начале будет тяжело справиться с вниманием болельщиков и давлением. «В Монреале хоккей является религией, здесь им не просто увлекаются, а живут. Ожидания от новичка всегда будут, ему тут все пророчат звездное будущее, все будут ждать от него лидерства. Возможно, все произойдет не сразу, но в подсознании игрока это будет, болельщики всегда ждут, что их ожидания оправдаются», — сказал Кравчук.

Сорокин будет конкурировать с Варламовым

Илья Сорокин | Источник: РИА "Новости"

За последние годы в России появилась целая плеяда качественных вратарей. В нынешнем сезоне НХЛ себя хорошо проявили Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и Илья Самсонов (Вашингтон), ряд ярких матчей провел Александр Георгиев («Рейнджерс»), а Андрей Василевский («Тампа») стал обладателем приза лучшему голкиперу прошлого регулярного чемпионата. Стабильно играют их более старшие товарищи — Сергей Бобровский («Коламбус»), Антон Худобин («Даллас») и Семен Варламов («Айлендерс»). В следующем сезоне к ним присоединится олимпийский чемпион и трижды бронзовый призер чемпионата мира Сорокин.

Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона, после чего он сможет рассчитывать на полноценное соглашение. Если все получится, то конкурировать за место в воротах ему придется со своим соотечественником Ильей Варламовым и немцем Томасом Грайссом. «Айлендерс» поделили пятое место в НХЛ по наименьшему количеству пропущенных шайб в завершившемся досрочно регулярном чемпионате НХЛ. В прошлом сезоне Грайсс и Ленер стали самой надежной парой голкиперов (189).

Надежность в обороне команды из Нью-Йорка объясняется системой игры главного тренера Барри Тротца, у Сорокина будут все шансы закрепиться в основном составе команды на следующий сезон. У Грайсса после окончания сезона-2019/20 заканчивается контракт с клубом. Вероятно, что со следующего розыгрыша в составе будет российская бригада вратарей, которые начнут конкурировать между собой за право считаться основным голкипером.

«Когда в “Айлендерс” пришел Лу Ламорелло (генеральный менеджер клуба — прим. ТАСС), команда стала подниматься и играть в очень интересный хоккей. Он может предугадать развитие событий наперед и может собрать команду, которая будет решать задачи. Я вообще не вижу причин, чтобы Сорокин не играл», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Кравчук.

Михаил Григоренко | Источник: РИА "Новости"

Решение вернуться в НХЛ принял и нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. Он подписал контракт с «Коламбусом» на сезон-2020/21, его зарплата, по данным телеканала Sportsnet, составит $1,2 млн. В НХЛ Григоренко был задрафтован в 2012 году под общим 12-м номером клубом «Баффало», а по ходу второго сезона в команде перешел в «Колорадо». Всего 26-летний форвард провел в лиге 217 матчей, набрав 64 (22+42) очка.